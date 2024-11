Alessandro Basciano ha commentato alcune frasi che secondo i media avrebbe rivolto a Sophie Codegoni (commentate anche dall’avvocato di lui a Mattino 5). Tra queste “Mi faccio il carcere, devi morire”; “Se non torni con me ti ammazzo con un cane”; “Per me sei morta, fai schifo”; “Devi avere paura di tornare a casa”.

Ai microfoni de La Vita in Diretta, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha dichiarato: “Quelle minacce che avete letto, lei ha dichiarato essere minacce verbali che però non sono né nei messaggi né nei messaggi vocali. Quando esiste una discussione purtroppo a volte interagisci in modo verbale violento, ma mai minacce, solo insulti. Nessuno si fa la galera con degli insulti”,

Secondo Basciano, dunque, quelle frasi (alcune delle quali smentite) sarebbero solo cattiverie dette durante un litigio e non reali minacce. Tant’è che secondo lui (e secondo il gip che ne ha chiesto la scarcerazione), Sophie in quel periodo non viveva con la costante paura di lui, cosa che invece è necessaria per mantenere il denunciato in carcere.

Poi, Alessandro ha aggiunto: “Ti ammazzo come un cane? Se io avessi mai detto una frase del genere, cosa non vera, come mai lei nei giorni prima dell’arresto mi chiede di accompagnarla a fare la spesa? Se tu hai paura non lo fai. Sicuramente ci sono state delle situazioni in cui anche a livello verbale ci sono state da parte mia delle mancanze di rispetto, come parole forti. Ma mai minacce. […] Io non sto bene, sto cercando di poter superare questo momento con la giustizia. Ma la verità fin da subito ha fatto i suoi passi”.

Infine, il dj ligure ha concluso: “Bisogna denunciare quando davvero si ha paura di chi si ha di fronte. Io non sono vittima. Ma non è vittima neanche lei”.