Stefano De Martino ha rilasciato un’intervista per Vanity Fair Stories, durante la quale ha reso noto il suo desiderio di condurre il Festival di Sanremo.

“Se ho voglia di presentare Sanremo? Sì. Io ho sempre detto e lo continuo a dire che Sanremo si fa con qualche capello bianco. Qualcuno sta spuntando, ma non sono abbastanza. Spero solo di farlo con i capelli”.

Non solo Sanremo, lo showman originario di Torre Annunziata ha anche parlato di bugie e critiche, e poi ha svelato come corteggia di solito una donna.

“Sì, ho detto che mi piace corteggiare, ma non mi lascio corteggiare. Le mie strategie di seduzione? Per sedurre una donna la butto sul ridere. La risata abbatte la barriera dell’imbarazzo. A me metterebbe in imbarazzo sedurre facendo il tenebroso e il belloccio. Invece la risata rilassa tutti. I disastri peggiori che ho fatto? Un po’ di bugie, sì, ho detto tante bugie. Che cosa mi fa perdere l’autocontrollo? Sono anni che mi esercito, quindi quasi nulla. L’ultima volta che mi sono arrabbiato? Io perdo le staffe in macchina, non mi credete? Ma è vero. Se mi arrabbio per le critiche su come faccio tv? No, anzi credo che mi spronino di più rispetto ai complimenti eccessivi, su quelli ci si adagia.

Cosa mi fa paura? Perdere il controllo della mia vita, non avere più consapevolezza e fare pensieri non sani sulla propria persona. Perché poi è un attimo che uno si fa prendere e pensa di essere influente, decisivo, migliore e più importante di altri.

Se mi fa paura perdere la bellezza? Ho avuto la mia immagine riproposta talmente tante volte, che mi è cambiato il concetto di bellezza. Da piccolo facendo un lavoro basato sul corpo e l’apparenza, il mio concetto di bellezza pensavo che fosse solo legato all’estetica e quindi alla gioventù, adesso ho capito che la bellezza è la somma di quello che siamo”.