Domani, martedì 26 novembre, su Rai 2 in prima serata andrà in onda il secondo appuntamento con Belve. Ospiti di Francesca Fagnani saranno Gianmarco Tamberi, Carmen Di Pietro e Valeria Golino.

Oltre ai faccia a faccia della conduttrice con i suoi ospiti, nella seconda puntata di Belve non mancheranno gli interventi di ospiti extra, nomi della comicità italiana come quello di Maurizio Lastrico, che nella prima puntata del programma ha regalato ai telespettatori un lungo monologo. Al termine dell'appuntamento ci sarà la tradizionale sigla con tutti i fuori onda, diventata ormai uno dei momenti più attesi dai telespettatori.

Valeria Golino, le anticipazioni sull'intervista

Sulla dolorosa fine della relazione con Riccardo Scamarcio, Valeria Golino, attrice e regista ammette: “Pensavo fosse l’uomo della mia vita”. A quel punto, la Fagnani le ricorda le parole rilasciate da Scamarcio nella sua intervista a Belve, ovvero “con Golino non finisce mai il vero amore”, al che il commento amaro: “É un attore molto bravo”, e poi l'aggiunta distensiva con “è una cosa bella da dire, lo ringrazio”.

E alla domanda della giornalista su quali siano le sue trasgressioni, l’attrice risponde così: “Ho provato tante droghe, ma mai due volte di seguito. Non ho provato le droghe sceme, quelle pericolose” come eroina o cocaina. “Le droghe psichedeliche sì, perché quelle non sono droghe sceme. Trovo che siano molto interessanti, però adesso alla mia età non lo farei più”. “Quando le ha provate che ha visto?”, insiste Fagnani. “Tante cose belle!” risponde, sorridendo.