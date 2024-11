Due ex protagonisti di Uomini e Donne sono tornati ad essere una coppia. Stiamo parlando di Francesca Del Taglia e Eugenio Colombo, che sono anche genitori di due maschietti.

Tra il dispiacere degli appassionati del dating show di Maria De Filippi, i due avevano annunciato la fine della loro storia d’amore. La Del Taglia aveva anche reso pubblica una nuova relazione, pur ammettendo di non aver ancora del tutto superato la rottura con il padre dei suoi figli.

Un video trapelato nelle ultime ore rivela però un’importantissima ed inaspettata novità: Francesca e Eugenio sono tornati ad essere una coppia. A darne notizia è stato Amedeo Venza, amico dell’ex tronista, che ha pubblicato una clip in cui i due appaiono felici e affiatati in discoteca. L’esperto di gossip ha anche aggiunto qualche dettaglio in merito a questo ritorno di fiamma: “Una storia importante che ha dato il frutto di due bellissimi bambini… Naufragata per vari motivi, ma oggi Eugenio e Francesca hanno deciso di riprovarci. Per loro, per i bimbi e per quella fiamma che forse non si è mai spenta!”.