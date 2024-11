Nuovo cambio di programmazione per il Grande Fratello. Dopo il debutto lo scorso sabato al posto di Tu Sì Que Vales, il reality show condotto da Alfonso Signorini tornerà in onda in prima serata e raddoppierà anche l’appuntamento. La Talpa, invece, chiuderà i battenti questa sera, lunedì 25 novembre, per via del flop di ascolti.

Questa appena iniziata sarà l'ultima in cui il Grande Fratello andrà in onda di martedì. L'appuntamento è per il 26 novembre, visto che lunedì 25 novembre sarà trasmessa la puntata finale de La Talpa. Dopo il flop per quanto riguarda gli ascolti, il format condotto da Diletta Leotta è stato costretto a una chiusura anticipata con tre puntate condensate in una. Con la fine de La Talpa, il GF tornerà regolarmente in onda di lunedì e raddoppierà anche appuntamento: per questa settimana, i telespettatori che vorranno seguire le vicende degli inquilini dovranno sintonizzarsi su Canale 5 martedì 26 e sabato 30 novembre. La prossima settimana, invece, l'appuntamento è per lunedì 2 dicembre e sabato 7 dicembre.

La Talpa è un flop, stasera l'ultima puntata

Il ritorno de La Talpa, dopo anni di attesa e grandi aspettative, non ha convinto fino in fondo il pubblico di Canale 5. Per questo motivo, legato anche a un basso risultato in termini di ascolti, il game show condotto da Diletta Leotta si è avviato verso una chiusura anticipata. La quinta e la sesta puntata saranno unite in una unica, che andrà in onda lunedì 25 novembre.