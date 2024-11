Ormai non ci sono più dubbi. Shaila Gatta è perdutamente innamorata di Lorenzo Spolverato. L’ex velina di Striscia la Notizia è scoppiata in lacrime perché sente la mancanza del modello milanese, che attualmente si trova rinchiuso nel tugurio della Casa del Grande Fratello.

La ballerina partenopea ha confidato a Ilaria Galassi di non provare queste sensazioni ormai da diverso tempo: “Mi manca proprio. È pazzesco, non sono abituata. Mi fa stranissimo. Mi sento vuota. Come se fossi tornata indietro con gli anni. È strano. Lo so che è di là, ma raggiungere la consapevolezza che c'è una persona che mi manca è una cosa che io pensavo di non poter più vivere. Per me non esiste nessuno migliore di lui”.

Shaila Gatta ha spiegato di soffrire quando nota che Lorenzo Spolverato quasi non si sente degno del suo amore. Ha ammesso, quindi, i sentimenti che prova per lui: “A me fa stare male quando lui mi dice: "Perché io?". È lì che vedi il bimbo. Ma come perché io? Perché sono innamorata di te anche se non lo sa ancora. Il mio cuore ha scelto lui perché evidentemente è speciale”.

Shaila ha anche rivelato che Lorenzo nasconde alcune insicurezze legate al loro rapporto: “Lui a volte sente un peso, dice che fuori vivo in un contesto diverso dove ci sono persone che hanno più di lui, che hanno uno status sociale mentre lui si deve costruire. Ma io gli dico: ‘Ho scelto te perché tutte queste persone non hanno quello che hai tu dentro. Non è solo il fatto di come mi sento con te, ma di chi sono con te che mi rende una persona completa‘.

Ritrovare questa parte di me è una bella scoperta, mi rende tanto felice. Finalmente ho liberato una cosa che ho tenuto bloccata, mi spaventa anche dirgli amore mio. Io lo guardo negli occhi e li vedo veri o non avremmo fatto tutto questo. Ci aiutiamo a vicenda, ci sosteniamo”.