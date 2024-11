Nelle passate settimane, Lorenzo Spolverato ha chiesto ad alcuni coinquilini se fossero a conoscenza di un segreto che riguarda lui e Helena Prestes. Sembra, infatti, che il modello milanese e l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi – che fanno parte della stessa agenzia – si conoscessero già prima di entrare nella Casa del Grande Fratello e che abbiano avuto una storia. A quanto pare, anche Javier Martinez è a conoscenza di questo segreto, e ha voluto mettere al corrente Lorenzo.

“Durante il confronto di ieri hai detto che sono un finto buono e che in realtà sono cattivo. Se avessi voluto metterti in difficoltà l’avrei fatto in diretta. So il segreto. Helena mi ha detto delle cose vostre, che sono delle verità che non devono uscire fuori per forza qui. Parlo di cose che è meglio che non escano fuori in questo contesto! Se io avessi voluto, le avrei tirate fuori! Sappi che se io sotto la corazza da buono sono così meschino… Se sai di cosa parli allora dillo. Non è vero? Neghi? Io non lo dico perché non c’entra con me”.

Spolverato, in evidente difficoltà, ha cercato di non far parlare il suo coinquilino: “Ma non ho detto che sei cattivo, ehm… tu conosci solo bianco o nero? So bene di cosa parli. So bene di cosa parli. Ho capito bene, fidati che lo so, sono più sensitivo ed empatico di quello che tu pensi. Non lo dico, perché vuoi portarmi a dirlo. Allora non hai il coraggio tu di dirlo. Non esiste buono o cattivo. Questa verità tra me e lei… so che non te ne frega. Se tu lo dirai passerai come quello che mi ha voluto mettere in cattiva luce. Io ho detto che hai una corazza da buono, ma non voglio dire che dentro sei cattivo”.