Sembrerebbe che alcuni concorrenti del Grande Fratello abbiano scambiato la trasferta spagnola al Gran Hermano per una settimana di shopping sfrenato. Negli ultimi giorni, due concorrenti hanno confessato i loro “furti” fatti nella Casa dei cugini spagnoli. Ovviamente stiamo parlando di Tommaso Franchi e Lorenzo Spolverato.

Tornato dall’esperienza al Gran Hermano, l’idraulico toscano si è appartato con Mariavittoria Minghetti, Javier Martinez e le Non è la Rai ed ha confessato di essersi appropriato di alcuni prodotti che appartenevano a Maica Benedicto, la ragazza quale ha rifilato un due di picche: “Prima che uscissi arriva Maica da me e io pensavo che volesse salutarmi per l’ultima volta. Invece no! Mi ha chiesto se le potevo lasciare una delle mie maschere per il viso. Io zitto, sono andato in bagno, le ho aperto il beauty di Dr. Kleein, chiappo tutta la roba che aveva e me la sono messa nella mia valigia e ciaone”.

Maica, però, ha subito scoperto quello che ha fatto Tommaso: “Cosa penso che stia facendo Tommaso? Non mi interessa, sicuramente si starà facendo una skincare con il mio siero, le mie creme e il mio contorno occhi, ma fa niente! Che le usi, a me di lui non interessa più nulla. Però so solo che mi ha rubato i prodotti. Speriamo che ne faccia buon uso almeno”.

Prima delle creme però c’erano stati altri furti, tutti ad opera di Lorenzo Spolverato. Il modello milanese ha infatti confessato: “Cosa mi sono preso? A Edi gli ho ciucciato due magliette. A Oscar invece ho preso una canotta, ad Adrian il cappello, ma poi ho preso anche calze e mutande varie. Le calze le ho messe tutte nella valigia di Shaila e non le ho ancora”.