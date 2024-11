Al termine della puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, sabato 23 novembre, Shaila Gatta è tornata a sparare a zero su Javier Martinez. L’ex velina sostiene che il pallavolista argentino è uno di quello che preferisce non esporsi e fa la parte del buono per non sporcarsi agli occhi del pubblico. Nel frattempo, Lorenzo Spolverato ha messo in dubbio i sentimenti di Javier nei confronti di Helena Prestes, e quelli di Mariavittoria Minghetti verso Tommaso Franchi.

Al termine della diretta, Shaila si è ritrovata a parlare in giardino con Tommaso del suo rapporto con Javier e di quello che c'è stato tra di loro nelle settimane precedenti, ammettendo che il pallavolista preferirebbe non esporsi più di tanto: “Non è mai stato amore, è egocentrismo, e Lorenzo a ragione. Javier pensa ma non dice. È più facile essere buoni senza esporsi. È quando ti esponi che esce fuori il tuo carattere. L'hai fatto una volta ed è uscita fuori una parte negativa. La vita non è solo pallavolo, vincere gare e trofei. Quando non vinci il trofeo ti rode e fai delle ca**ate!”.

Durante la notte, Lorenzo ha messo in dubbio l'interesse di Javier nei confronti di Helena e quello di Mariavittoria nei confronti di Tommaso: “A lui non interessa Helena e a te non interessa Tommy”, ha detto il modello milanese. Mariavittoria, però, ha provato a difendersi sostenendo al contrario di essere realmente interessata all’idraulico toscano malgrado i sospetti di Spolverato. Secondo quest’ultimo, tra Mariavittoria e Javier ci sarebbe dell'attrazione fisica, anche se i due al momento non vorrebbero ammetterlo. “Mi piacerebbe dirvelo, ma vi giuro di no”, ha esclamato la Minghetti, che anche in puntata ha ammesso di considerare Javier solo un amico.