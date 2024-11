Ieri pomeriggio, Alessandro Basciano è stato scarcerato e ha pubblicato su Instagram il testo integrale dell’ordine di revoca della misura di custodia cautelare, per poi lasciarsi andare ad uno sfogo notturno. Il dj ligure si è evidentemente scagliato contro Sophie Codegoni (senza mai menzionarla apertamente), mentre ha citato sua mamma (Valeria), i suoi amici (Greta e Mattia) e anche la sua manager (Paola).

“Quello che ho subito, quello che ho sopportato, quello che ho tenuto nascosto per rispetto di mia figlia verrà tutto fuori” – ha scritto Alessandro Basciano nel suo sfogo notturno – “Tutto quello che è successo prima, dopo e durante perché le persone oneste leali devono sapere chi hanno davanti. La furbizia, la menzogna per l’immagine e il Dio denaro devono cadere come le maschere che portano la strumentalizzazione di una bambina per sdeviare nottate brave in club privati e tutto quello che ho passato verrà tutto alla luce del sole cara Valeria e figlia”. La Valeria in questione è Valeria Pasciuti, mamma di Sophie Codegoni.

E ancora: “Ripulirsi da amicizie e da gente per consiglio di pseudo manager come la signorina Greta Z o il sig Mattia F noto per festini e uscite brave anche all’epoca in casa Corona! Avete provato ad uccidermi non ci siete riusciti adesso dirò tutto senza filtri senza limiti solo verità, senza pietà. Con affetto Ale Basciano”.

Infine ha caricato anche un’altra storia nella quale ha scritto: “Un ringraziamento speciale va anche alla signora P. Beneg, nota agente di pseudo personaggi tv (escort) che oltre ad aver testimoniato il falso si ricordasse quando avrà i soldi che spende in vestiti firmati di bonificarmi i 22 mila euro che avanza di un noto brand”.