Iago Garcia è stato uno dei protagonisti dell’attuale edizione del Grande Fratello. L’eliminazione dell’attore spagnolo ha fatto molto discutere (soprattutto per lo scarto minimo in termini percentuali con Clayton Norcross), ma continua ad essere particolarmente amato dal pubblico.

A distanza di alcune settimane dalla sua uscita dalla Casa, Iago è tornato a parlare della sua avventura nel reality show condotto da Alfonso Signorini in un’intervista rilasciata a Casa Chi. L’attore è entrato nuovamente a gamba tesa su Lorenzo Spolverato, sul quale sembra avere le idee piuttosto chiare: “Il mio caro nemico, senza dubbio. In realtà è così dall’inizio perché io non mi risulta molto veritiero come persona, la Casa è un contesto che ci mette alla prova per essere onesti e non tutti lo sono. Lui sta giocando, per uscire e arrivare in finale che è il suo vero desiderio. Il resto è poco importante, secondo me”.

Secondo Iago, quindi, Lorenzo è un abile stratega, e il suo unico obiettivo è quello di arrivare in finale. Garcia non crede neanche alla sua storia d’amore con Shaila Gatta: “Non voglio essere troppo cinico, ma non mi sembra una storia proprio d’amore, la vedo un po’ finta. L’ho vista così sin dall’inizio [...] La passione che c’è tra loro? Sei romantico, tu vuoi credere nell’amore ma in questo caso… La vedo una storia teatrale. Anche quando si baciano, loro cercano la camera”.

Iago ha anche parlato di Helena Prestes, a suo dire una delle persone più vere all’interno della Casa: “È una persona molto carina, molto di buon cuore. Un po’ come un iceberg perché va facendo male lì dove arriva, è un po’ come l’Iceberg che ha fatto affondare il Titanic. Lei è lo stesso: ma non lo fa apposta, lei è una forza della natura. Helena è una bella persona secondo me, una delle più vere in quella Casa e che recita meno anche”.