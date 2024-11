Federica Petagna sembra aver preso una decisione in merito alla sua vita sentimentale. Dopo vari tentennamenti, infatti, la giovane estetista partenopea ha deciso di mettere un punto alla conoscenza con Stefano Tediosi, dichiarando di aver riscoperto passione ed intimità con il suo ex fidanzato Alfonso D’Apice, “mollato” dopo la fine di Temptation Island.

Incalzata da Alfonso Signorini durante l’ultima puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, sabato 23 novembre, ha chiarito la sua posizione. Tuttavia, l’ex tentatore resta convinto del fatto che quella di Federica sia una scelta comoda e che, in fondo, il suo cuore desideri altro.

A dire la sua al riguardo anche una che di triangoli se ne intende, ovvero Greta Rossetti, protagonista di una delle dinamiche più chiacchierate della passata edizione del GF insieme a Mirko Brunetti e Perla Vatiero.

Greta Rossetti contro Federica Petagna

“A mio avviso, a primo impatto, ho detto: ‘Povero Stefano!’. Questa ragazza la trovo ambigua, indecifrabile. Alfonso povero, è scontato, è ovvio e lo sanno tutti. Però non lo so, ho visto qualche spezzone sui social: non mi piace, trovo che non sia umile, trovo che per lei sia tutto scontato, che le sia dovuto tutto. Non mi piace proprio, stra-mega bocciata, a lei non interessa nessuno dei due. Non mi piace.

Poi non lo so, non mi attaccate, io ho visto solo questa puntata e qualche spezzone sui social. A vedere questa puntata, a mio avviso lei ha fatto una scelta televisiva, per avere consensi, perché magari ha subito un po’ fuori. Per questo mi dispiace sia per Alfonso che per Stefano. Non mi sembra vera. Apro e chiudo: a mio avviso non è realmente ciò che vuole, quindi fossi in Alfonso e Stefano scapperei a gambe levate! Non mi interessa sapere dietro cosa c’è, perché come vi ho detto conosco ben poco, però è così”.