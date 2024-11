Domenica 24 novembre, Alessandro Basciano è stato ospite di Fabrizio Corona nel nuovo format su YouTube “Falsissimo” (evidente parodia di Verissimo). Tema della puntata l’arresto con conseguente rilascio dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip fa carcere di San Vittore dopo la denuncia per stalking fatta dalla sua ex compagna Sophie Codegoni. Il video, però, non è più online. Corona ha poi spiegato nelle sue storie Instagram che ci sono stati problemi tecnici (effettivamente l'audio era quasi incomprensibile) e che verrà ricaricato.

“Non sto bene anche se sembrerebbe il contrario - ha detto Basciano -. Quando mi hanno arrestato stavo tornando a casa dalla palestra, c'erano delle pattuglie che giravano sotto casa, mi dicono che dovevano notificare un atto e se gli avessi indicato la porta di casa, avrebbero fatto tutto. Siamo saliti in casa, non ho chiesto subito a cosa si riferisse l'atto, vista l'ora ero stanco. Entriamo in casa con i 4 agenti e il maresciallo che era in borghese, mi fanno sedere e mi dicono 'Guarda Alessandro, questa non è una notifica qualunque, ma un mandato di arresto, ti dobbiamo portare a San Vittore’. Non capivo, non riuscivo a realizzare. Quando ho scoperto che la denuncia veniva da Sophie, non ho provato rabbia, ma una delusione profonda”.

A quel punto è intervenuto Corona, spiegando che tra le motivazioni del rilascio di Alessandro ci sia proprio il clima sereno che si respirava in quei giorni, con tanto di chat e messaggi d'amore tra i due. Basciano ha proseguito: “Il weekend ero stato fuori per lavoro, ed il lunedì decido di fare una sorpresa a Sophie regalandole questa famosa borsa Chanel. È vero che l'ultimo anno è stato surreale, molto altalenante. La borsa non era un modo di tornare insieme, so che in questo momento storico non siamo pronti, ma per andare oltre il male che ci siamo fatti reciprocamente. Le ho scritto una lettera molto importante, molto bella, nella quale descrivo la nascita del nostro amore, la nostra storia. Ci vuole maturità, dovevamo crescere, ed io questa maturità la stavo trovando. Dopo che ha letto la lettera mi ha mandato molti bei messaggi, pieni d'amore, entrambi eravamo consapevoli di aver commesso degli sbagli. Quando sono passato a consegnarle il regalo c'era sua mamma, e quando c'è lei Sophie è in difficoltà anche a rispondere al telefono. Questo è successo l'11 novembre. Il 12 ed il 13 lei mi ha mandato molti messaggi, non solo riguardanti la bimba, ma su di noi, cosa avremmo fatto, che programmi avevamo… Il 12 pomeriggio mi chiede di andare a prendere la bimba perché lei doveva andare a fare spesa con la madre. Vado a prendere la bambina, ma la avviso che alle 18 avrei avuto un impegno lavorativo, lei mi dice che non c'era problema, sarebbero tornate per tempo. Verso le 17:30 mi chiede di andarla a prendere con la mamma per aiutarle con la spesa insieme al mio ex cognato. Le aiutiamo, riportiamo sua mamma a casa e porto la spesa a casa sua. Se hai paura di una persona non la fai entrare in casa o aiutare a portare la spesa. La sera mi scrive per ringraziarmi. Il giorno dopo, il mercoledì, mi chiede se la posso passare a prendere perché non ci sono taxi per prendere la bimba. Vado, e durante il tragitto avevamo un'intesa come ai vecchi tempi, scherzavamo, mi chiedeva consigli”.

Proprio il regalo è citato nell'ordine di revoca dell'arresto del Gip in cui si legge, tra l'altro, che dagli screenshot delle chat “traspare una relazione tra i due certamente non caratterizzata da uno stato di paura e/o timore in capo alla Codegoni nei confronti dell'ex compagno; in particolare, sembra poco compatibile con il turbamento e la paura che tipicamente conseguono ad una condotta sussumibile nel paradigma dell'art. 612 bis c.p., l'atteggiamento tenuto dalla Codegoni lo scorso 11 novembre, la quale dopo avere accettato un prezioso dono da parte dell'indagato e una lettera a lei indirizzata, gli esprime commozione e svolge una serie di considerazioni sul loro pregresso rapporto, facendo riferimento anche a 'colpe e responsabilità' reciproche”.

Poi tutto cambia ancora: “La sera mi dice che va a cena in un posto a Brera, io ho una cena di lavoro in un locale. Quando sono lì mi dicono che Sophie era stata la settimana prima in quello stesso posto, in compagnia di altre persone, non come aveva detto a me di esserci stata molto tempo prima con le sue amiche. Vedo le foto, la chiamo e lei nega, non era la prima volta che mentiva. Le ho detto ‘dimmi la verità o vengo da te e ti faccio vedere le foto’. Per messaggio ha negato pure la sua presenza lì. Viene a letto con me, poi parto per Miami per lavoro, mi mentì. Non sono uno con cui ti puoi fare una tr*mbata, sono il papà della tua bambina, con cui sei stata 3 anni tra alti e bassi. Mi reco al locale dove è lei, li trovo in macchina che stanno uscendo, vedo le persone con cui sta, che sono persone che la portano in giro come un trofeo e le fanno fare cose che non dovrebbe fare. Non ho dato un pugno in faccia a Mattia Ferrari. Lui mi ha risposto male, sono sceso dalla macchina, appoggio forte una mano sul parabrezza e, non chiedermi come, si rompe”.

Corona ha spiegato che Mattia ed i suoi amici fanno un certo tipo di vita, ma Basciano ha dichiarato che né lui né Sophie fanno uso di sostanze. Fabrizio invece non è dello stesso avviso: “La magrezza di Sophie è oggettivamente eccessiva, non è che ha iniziato a fare uso di droghe? Io stesso mi sono arrabbiato con persone che portavano altre che conoscevo su brutte strade”. Basciano ha difeso Sophie: “Non metto la mano sul fuoco per nessuno, ma so che Sophie non fa queste cose”.

Il racconto prosegue con Sophie che insieme a Mattia va a denunciare Alessandro, non puntualizzando che le denunce che lei gli fece in passato, ovvero violenza, stalking e minacce, le aveva ritirate. La pm dopo aver verificato che le denunce di Sophie erano state ritirate, e vedendo i messaggi tra i due non ha ritenuto Basciano pericoloso. Alessandro ha anche rivelato che la manager di Sophie le impedisse di frequentare certe persone perché da lei considerate trash. Basciano ha anche dichiarato che Sophie è stata insieme ad un famoso personaggio, ma era fatto di cocaina, e poi gli ha chiesto perdono, affermando che se non avesse visto le sue foto con quella ragazza in aeroporto non lo avrebbe fatto, la sua era stata una vendetta. “Se lei dovesse cercarmi? Non tornerei con lei, non dopo tutto questo”.

"Falsissimo" è andato in onda sul canale Youtube di Corona. L'appuntamento era per le 16 ma lo show è andato in onda oltre un'ora di ritardo, forse per fa sì che i follower iscritti aumentassero. Il video però subito dopo la messa in onda è misteriosamente scomparso.