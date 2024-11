Nel corso della nona puntata di Ballando con le Stelle andata in onda sabato 23 novembre, la performance di Federica Pellegrini e Angelo Madonia è stata particolarmente apprezzata dai giurati.

La coppia si è esibita con un tango che ha impressionato Carolyn Smith: “Chapeau. Ho visto veramente una classe, una sensualità incredibile. Eravate molto uniti, poco per volta avete superato altri. Veramente brava, si vede che ti stai impegnando”. Anche Ivan Zazzaroni è rimasto colpito: “Da panico e in senso positivo. Avete fatto un’ottima figura. Federica mi sei piaciuta moltissimo, devo dire che sei stata davvero sorprendente”.

Fabio Canino ha sottolineato i progressi della Pellegrini: “Devo dire che è stata una prova eccezionale. Anche considerando il fatto che otto settimane fa tu eri la campionessa di nuoto e punto, ma ora balli e racconti”. Guillermo Mariotto ha invece detto: “Io a questo tango darei un titolo ‘Respiro’. Perché questo tango parlava di respirazione. Grazie, ma non ho abbastanza palette per darvi un voto”.

Selvaggia Lucarelli si è accodata ai colleghi, ma ha anche tirato una bordata: “Sarà anche una coincidenza. Però stasera esce Sonia e nasce la coppia Madonia e Pellegrini. Siete sbocciati davvero e per la prima volta ho visto una vera chimica. Tu sei quella che è cresciuta di più. Personalmente non me l’aspettavo. Direi che può essere già questa una vittoria”. E proprio dopo i commenti della Lucarelli è scoppiata una discussione infuocata tra la giurata e Madonia.

Dopo la discussione con Selvaggia, Angelo non ha voluto rilasciare interviste. O almeno, è ciò che ha detto Alberto Matano: “C’è stata tensione dietro le quinte. Mi dicono i colleghi della trasmissione di Caterina Balivo e quelli del mio programma, che lui se n’è andato non facendo le interviste. Questo ci dispiace molto”.

Grazie ad un video, però, è emerso che, non appena uscito dalla studio, Madonia ha preso per lano la Pellegrini chiedendole scusa, probabilmente per la discussione avuta con la Lucarelli.