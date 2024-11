A distanza di poco meno di 24 ore dall’uscita dal carcere di San Vittore (dove è finito dopo le accuse di stalking e minacce di Sophie Codegoni), Alessandro Basciano si è fatto intervistare da Fabrizio Corona nel podcast “Falsissimo” (evidente parodia di Verissimo). Sul caso è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli, che ha detto la sua tramite il proprio account Twitter. La giornalista, oltre ad aver sottolineato la gravità delle allusioni fatte da Corona (ha parlato di un presunto uso di sostanze stupefacenti da parte dell’ex gieffina), ha anche spiegato che il fatto che il dj ligure sia stato scarcerato non significa che la vicenda giudiziaria sia conclusa.

Basciano-Codegoni, l'intervento di Selvaggia Lucarelli

“Quindi, dopo minacce di morte a lei (la ex) e un’aggressione a un amico di lei, quello denunciato va in galera, poi viene rilasciato (che non significa ‘è finita qui’), annuncia vendetta e sput***amento pubblico nei confronti della ex. Il suo amico ex galeotto pubblica un video di quando la denunciante si divertiva a una festa per far capire che è una poco di buono, poi il denunciato si fa intervistare dall’amico ex galeotto per lasciar intendere che lui è buono, una vittima, mentre lei, la denunciante, mente e fa i festini e chissà che altro.

E i giornali che fanno? Riprendono la versione del povero ragazzo, quello che le scriveva ‘se non torni con me ti ammazzo come un cane e devi avere paura di rientrare a casa’. Pubblicizzano la tesi del denunciato, della serie lei mi dava corda, lei faceva i festini, riportando le allusioni al fatto che (secondo lui) lei forse si droghi e che abbia rapporti con altri. I giornali riprendono solito ex galeotto e la montagna di roba orrenda e violenta che produce quotidianamente, facendogli pubblicità, rilanciando accuse a Toffanin e ad altra gente tirata come sempre in mezzo, e alimentando questo circo pericoloso, in cui tutti i giorni si infesta il web di schifo. Poi mi raccomando, domani gli articoletti della serie ‘denunciate’ e ‘che brutta la violenza sulle donne’.

Ah, ovviamente la sublime intervista dell’ex galeotto al denunciato è stata rimossa per ragioni (immagino) di diffide, ma tanto che problema c’è! C’è il resto della stampa a rilanciare! Sofia, ma chi te l’ha fatto fare, ora oltre all’ex ti ritrovi pure la stampa a darti della mezza bugiarda perché siccome talvolta eri gentile con l’ex violento, non sei mica più credibile”.