Da quanto Alessandro Basciano è uscito da San Vittore in seguito alla denuncia di stalking e minacce fatta nei suoi confronti da Sophie Codegoni, ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Lo ha fatto prima sui social, con delle stories al vetriolo contro l’ex fidanzata, poi da Fabrizio Corona e, infine, anche al telegiornale.

Le parole di Alessandro Basciano al TG3

“Io sto benissimo, non avendo fatto niente sto alla grande. Ho letto l’ordinanza del giudice e la dottoressa nell’istante mi ha mandato a casa perché non sussiste nessun tipo di reato. Smentirò tutto dalla A alla fine. Farò vedere chi sono io e chi sono le persone dall’altra parte che hanno fatto tutto. Mi sono sempre trattenuto anche nell’ultima intervista fatta a Verissimo dove lei dichiarò genitori perfetti… Questo è stato il risultato? Io l’ho sempre protetta in quanto mamma della mia bambina. E non ho neanche mai avuto il diritto di sapere dove stava la mia bambina essendo lei sempre stata per lavoro in giro. Non sapevo mai dove stava mia figlia. Lei non può far passare i guai a un ragazzo come me. […] Sono un papà, un genitore e mi sono sempre comportato bene”.