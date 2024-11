Tra i “segreti” di questa edizione del Grande Fratello ce n’è uno che riguarda Lorenzo Spolverato e Helena Prestes. Nelle passate settimane, il modello milanese ha chiesto ad alcuni coinquilini se sapessero “del fuori” tra lui e l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi, e Biagio D’Anelli, ex gieffino ed esperto di gossip, ha rivelato che i due gieffini avrebbero avuto una storia prima di entrare nella Casa.

“Dopo Il Segreto e Il Peccato e la Vergogna, ecco il remake di un noto film del compianto Alberto Sordi Io so che tu sai che io so, interpretato magistralmente da Helena Prestes e Lorenzo Spolverato. Le mie orecchie hanno sentito delle cose, ho avuto una conferma. Non solo i due fanno parte della stessa agenzia e su questo che male c’è? Ma soprattutto i due baldi giovani hanno avuto una liaison e che tipo di liaison? E come mai Lorenzo fa di tutto per nascondere la cosa e sta raccontando bugie su bugie? Per non far arrivare la notizia della liaison e soprattutto le news alla sua bella Shaila. Signori miei ci meritiamo la verità. Aspetteremo con ansia il racconto, perché è giusto dire la verità. Perché c’è stato un grande inciucio tra di loro e io ho visto anche delle foto”.

L'accordo tra Lorenzo Spolverato e Helena Prestes

Un segreto, neanche più tanto celato, di cui è venuto a conoscenza anche Javier Martinez che, durante una discussione lo ha detto a Lorenzo Spolverato, parso in evidente difficoltà: “Durante il confronto di ieri hai detto che sono un finto buono e che in realtà sono cattivo. Se avessi voluto metterti in difficoltà l’avrei fatto in diretta. So il segreto. Helena mi ha detto delle cose vostre, che sono delle verità che non devono uscire fuori per forza qui. Parlo di cose che è meglio che non escano fuori in questo contesto! Se io avessi voluto, le avrei tirate fuori! Sappi che se io sotto la corazza da buono sono così meschino… Se sai di cosa parlo, allora dillo. Non è vero? Neghi? Io non lo dico perché non c’entra con me”.

Nelle scorse ore è venuto fuori un nuovo retroscena. Stando ad una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, infatti, è emerso che, oltre al fatto che Lorenzo e Helena fanno parte della stessa agenzia, avevano preso accordi - con il benestare dell’agenzia stessa – per creare una ship al Grande Fratello con lo scopo di alimentare una dinamica amorosa e creare hype. Tuttavia, durante la trasferta al Gran Hermano, Lorenzo avrebbe fatto saltare l’accordo in quanto ha perso la testa per Shaila Gatta.