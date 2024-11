Al Grande Fratello il tema della gelosia di Alfonso D’Apice nei confronti di Federica Petagna potrebbe ostacolare il ritorno di fiamma. Nelle ultime ore, i due ex volti di Temptation Island hanno avuto un’accesissima discussione. Lui ha accusato la sua ex: “Quando parli con me sembri una persona, e quando non ci sono ti comporti in un altro modo”. La giovane napoletana ha chiarito: "Non siamo fidanzati”.

In questi giorni, Alfonso D'Apice sta soggiornando nel Tugurio con alcuni suoi compagni di avventura. Federica Petagna, invece, rimasta nel loft. I due hanno provato a comunicare attraverso la porta, e lui ha chiesto alla gieffina: “Hai avuto fastidi?”, riferendosi a Stefano Tediosi. Federica ha replicato: “È tutto normale, stiamo parlando”. Così, D'Apice l'ha accusata: “Quando parli con me sembri una persona e quando non ci sono ti comporti in un altro modo”. Federica ha colto l'occasione per chiarire: “Non siamo fidanzati, mi sto prendendo del tempo per valutare tante cose”.

Alfonso non ha però creduto alle parole di Federica: “Tempo per te stessa vuol dire tu da sola”. Dunque, il concorrente si aspetta che la ragazza si isoli per riflettere, anziché chiacchierare con Stefano. La Petagna ha replicato: “Qua dentro è impossibile stare sola”. Poi, la nuova stoccata di Alfonso: “Io mi sono esposto perché tu avevi detto che avevi chiuso definitivamente, mi avevi detto di aver chiuso al 100%”. Federica ha precisato: “Sì sono andata lì per chiudere. Però poi mi fanno delle domande, devo rispondere e analizzo anche le mie risposte. Se mi chiedono: ‘Quella persona ti è indifferente al 100%?’, non posso dire di sì. Non lo è”.

D’Apice ha replicato: “Allora non sei sincera al cento per cento. Io non la penso così, non è questo il modo di vivere e di comportarsi. Mi stai facendo un discorso completamente diverso da quello che mi hai fatto due giorni fa”. Ma la Petagna ha chiarito: “Io ti ho detto che ho chiuso ma tu sei stato il primo a dire: ‘Non sento che hai chiuso quella cosa al 100%'. Mi avevi chiesto di non parlare con lui, ma io ti avevo detto che non poteva essermi indifferente". Alfonso non ci sta: “Ti avevo detto di non farmi esporre, perché dopo questa cosa se finisce tra noi non potrà mai esserci più nulla. Sei arrivata quasi a questo. Avrei dovuto sentire tante altre parole e vedere tanti altri comportamenti. Mentre sto di qua, tu mi dici che stai parlando con lui. Non è questione di essere sincera, è che non lo dovresti proprio fare. Non gli hai detto: ‘Anche se mi scrivi la lettera è inutile perché adesso nella mia testa c'è un'altra persona e tu non mi interessi proprio’. Avresti dovuto dirgli ‘Toglitelo dalla testa, tra me e te non ci sarà nulla‘, questa frase c'è o non c'è?”. Federica ha replicato: “Non ti posso rispondere”, così il gieffino si sbottato: “Allora non ci sono io e non ci sarò mai più, mi dispiace. Visto che devi scegliere per forza qualcuno perché sola non sai stare, fai così: scegli lui. Ciao”. E si è allontanato dalla porta.