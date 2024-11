Nella giornata di sabato, Antonio Fico, presunto ex flirt di Federica Petagna, è stato ospite di Giada Di Miceli a Non Succederà Più, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Radio. Il giovane imprenditore campano ha lanciato bordato potentissime ad Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi.

“Il GF ha voluto conferme e mi ha chiamato. Sono andato lì anche perché volevo far aprire gli occhi ad Alfonso, ma lui ha fatto quella buffonata... Alfonso ha capito che al pubblico piace questa cosa. Credo che sta facendo un po’ di show, sta giocando. Io ho detto a Federica di dire la verità e lui mi ha attaccato. Non so se tutto questo è reale o è show [...] Può essere che Federica sia innamorata di lui, ma anche della televisione oppure può essere che loro si sono organizzati per andare a fare un po’ di show. Dopo quello che ho visto, anche di Alfonso che vuole fare molto l’esibizionista, non so che pensare. Io penso che siano tutti e due cornuti, anche se Stefano sta aprendo un po’ gli occhi, ha capito. Se torna da lui penso che sia un bel circo”.

In seguito, Antonio ha nuovamente raccontato che tra lui e Federica non ci sarebbe stato solo un bacio, e che si sarebbero allontanati “per colpa” di Stefano: “Non c’è stato solo un bacio, ma una frequentazione, in quelle tre settimane ci baciavamo, non abbiamo mai dormito insieme, ma anche se fosse non lo direi, però dico la verità non è successo. La nostra frequentazione è finita perché non voleva che Stefano lo venisse a sapere. Dopo tre giorni da Temptation Island loro già si sentivano, io sono arrivato dopo, lui ha continuato a vedersi con lui e anche con me. Abbiamo troncato perché non ci trovavamo, non avevamo le stesse idee. Non so se in quel momento sentisse anche Alfonso, lei diceva di no, però dichiara tante cose e la maggior parte si sono rivelate bugie”.