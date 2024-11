L’attuale edizione del Grande Fratello si sta rivelando una mezza catastrofe in termini di ascolti.

Il reality show condotto da Alfonso Signorini è uscito con le ossa rotte dal confronto del prime time di sabato con Ballando con le Stelle. A trionfare è stato il dancing show di Milly Carlucci, seguito da 3.900.000 spettatori con uno share pari al 21,6%. A seguire il reality show di Canale 5, che ha ottenuto 1.803.000 spettatori con uno share pari al 14,7%. Insomma, una vera e propria ecatombe. Ecco perché, gli autori starebbero pensando ad una mossa a sorpresa nel tentativo di risollevare le sorti del programma. Quale? L’ingresso, in qualità di ospite, di un’amatissima ex gieffina protagonista della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Dayane Mello. A fare il suo nome è stato l’account Twitter Agent Beast, beninformato su quanto accade dietro le quinte del GF: “Boom! Dayane Mello conferma la sua disponibilità come ospite”.

Grande Fratello, nuovo cambio di programmazione: quando andrà in onda

Nel frattempo è in atto un nuovo cambio di programmazione per il Grande Fratello. Dopo il debutto lo scorso sabato al posto di Tu Sì Que Vales, il reality show condotto da Alfonso Signorini tornerà in onda in prima serata e raddoppierà anche l’appuntamento. La Talpa, invece, chiuderà i battenti questa sera, lunedì 25 novembre, per via del flop di ascolti.

Questa appena iniziata sarà l'ultima in cui il Grande Fratello andrà in onda di martedì. L'appuntamento è per il 26 novembre, visto che lunedì 25 novembre sarà trasmessa la puntata finale de La Talpa. Dopo il flop per quanto riguarda gli ascolti, il format condotto da Diletta Leotta è stato costretto a una chiusura anticipata con tre puntate condensate in una. Con la fine de La Talpa, il GF tornerà regolarmente in onda di lunedì e raddoppierà anche appuntamento: per questa settimana, i telespettatori che vorranno seguire le vicende degli inquilini dovranno sintonizzarsi su Canale 5 martedì 26 e sabato 30 novembre. La prossima settimana, invece, l'appuntamento è per lunedì 2 dicembre e sabato 7 dicembre.