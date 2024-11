Selvaggia Lucarelli è stata ospite di Alessandro Cattelan nel podcast Supernova. La giornalista e giurata di Ballando con le Stelle non ha peli sulla lingua e, per tale ragione, molto spesso riceve denunce.

“La stragrande maggioranza delle denunce che mi vengono fatte vengono archiviate. Alcune vengono archiviate prima ancora che ti vengano notificate quindi non lo sai neanche che sei stato denunciato. A volte, per questo, chiedo al mio avvocato di fare il 335, ovvero quando l’avvocato si informa su quante indagini hai a tuo carico in quel momento”.

La Lucarelli ha etichettato però questo sistema come un “sistema malato” perché, anche se la denuncia viene archiviata, lei è costretta a pagare le spese legali: “Per fare quello che faccio te lo devi permettere, come fanno a pagarsi gli avvocati quei freelance? Non è mancanza di coraggio, ma mancanza di fondi. Perché se anche vengono denunciati, ma hanno ragione, devono comunque pagare 3/4 mila euro di avvocato”.

Selvaggia Lucarelli, quante denunce riceve all'anno e quanto le ha chiesto Fedez

“Forse all’anno posso ricevere una ventina di querele ma non tutte finiscono a processo. Io una volta ho scoperto di essere stata condannata tramite il Corriere della Sera di una denuncia di cui non ero a conoscenza perché me l’avevano mandata per pec e io non aprivo la pec da due anni. Non lo sapevo!”.

E proprio tramite la pec ha scoperto di essere stata denunciata due volte da Fedez: “Fedez mi ha fatto due denunce chiedendomi un risarcimento da 50 mila euro e 150 mila euro. Io, invece, non l’ho mai querelato. Delle denunce penali non ho paura perché cosa possono condannarmi a due mesi di carcere? Di quelle civili un po’ sì perché spesso chiedono risarcimenti folli”.