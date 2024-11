Demet Özdemir, modella e attrice turca, protagonista insieme a Can Yaman della fortunata serie tv DayDreamer – Le ali del sogno, ha partecipato alla cerimonia dei DIAFA Awards (Premi distintivi dei festival arabi internazionali) tenutasi a Dubai.

Avvolta in uno splendido abito rosso, l’attrice ha ricevuto il premio Migliore attrice internazionale, suscitando l’entusiasmo e l’ammirazione dei suoi fan.

Dopo aver ricevuto il premio, Demet è stata tempestata di messaggi da parte dei suoi fan: “È molto emozionante sentire il vostro calore - ha detto -. Ho ricevuto molte attestazioni dopo che è stato annunciato il mio nome. Mi hai fatto capire che i chilometri sono solo numeri. Questo è il mio primo premio qui. Grazie mille”.

I messagi dei fan alla bella Demet Özdemir

Demet ha condiviso le foto scattate con il suo vestito rosso sul suo account Instagram, ricevendo centinaia di commenti da tutto il mondo. “Perfetto”, “La tua bellezza è indescrivibile”, “Sei magnifica”, “Uno spettacolo di principessa sul tappeto rosso”.

Radiosa una fan spagnola: “Sono molto felice per te, te lo meriti, per essere stata così brava e umile allo stesso tempo, con quanta eleganza hai camminato su quella passerella e con quale rispetto ti sei inchinato davanti a quelle persone. Sono molto felice per te, te lo meriti tesoro”.