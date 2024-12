Nonostante sia passato un bel po' di tempo da quando Hande Ercel è arrivata in Italia con Kerem Bursin nella serie di Canale 5, Love is in the air, l’attrice è ancora molto amata dai suoi fan. Ogni suo post, o storia social, diventa immediatamente virale.

E’ quello che è successo con l’annuncio del nuovo film turco Lascialo al vento, con il famoso attore Barış Arduç la cui sceneggiatura è stata scritta da Ceylan Naz, e diretto da Engin Erden. La pellicola sarà trasmessa su una piattaforma digitale, “Reminder”. Le riprese inizieranno il 10 dicembre in Cappadocia.

Ma non è tutto. A scatenare i like e le condivisioni è stato il post dedicato al suo fidanzato Hakan Sabanci. Un gesto romantico sui social per festeggiare il loro secondo anniversario di fidanzamento.

Il post di Hande dedicato ad Hakan

Erçel ha scritto: "Sono passati due anni da quando abbiamo iniziato a frequentarci. Sono felice di averti, mio compagno di giochi". Hande aveva precedentemente rilasciato un'intervista a una rivista sottolineando come fosse importante il rispetto in una relazione, infatti sostiene: “Penso che ciò che mantiene la relazione in equilibrio sia il rispetto. Rispettare lo spazio dell'altro sia il punto più importante di ogni relazione".

Hande e Hakan sono da sempre al centro del gossip, presenti spesso sui siti scandalistici. Ogni loro spostamento o serata viene sempre paparazzata. L'ultima volta la famosa coppia è stata immortalata in Egitto.

Per il loro anniversario sembra che la coppia abbia scelto una serata romantica lontana da occhi indiscreti, anche se ovviamente non poteva mancare la dichiarazione social. Come detto, il post di Hande ha raggiunto milioni di followers in breve tempo, segno che la bell’attrice è ancora nei cuori dei suoi fans, nonostante l’assenza dal piccolo schermo.