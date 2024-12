Ennesimo cambio di collocazione del Grande Fratello. Il reality show condotto da Alfonso Signorini continua a peregrinare nei palinsesti Mediaset, e anche questa settimana, com’è possibile evincere consultando la guida tv disponibile su Mediaset Infinity, le carte in tavola verranno rimescolate. Il GF andrà in onda su Canale 5 anche sabato 7 dicembre, dopo che il doppio appuntamento settimanale era saltato a causa della batosta subita dal reality show durante la sfida con Ballando con le Stelle. Tuttavia, in questa data il dancing show di Milly Carlucci non andrà in onda per lasciare spazio su Rai Uno alla Prima della Scala e in seguito al film Cyrano.

Ecco che dunque il Biscione avrebbe deciso di approfittare dell’occasione per trasmettere la diciassettesima puntata del Grande Fratello, un esperimento che poteva essere riproposto esclusivamente in assenza del diretto competitor, onde evitare un ulteriore bagno di sangue come quello che si è consumato due settimane fa.