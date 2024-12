Alcuni concorrenti del Grande Fratello, pur essendo rinchiusi all’interno della Casa, si sono accorti che il programma non sta andando bene come invece auspicavano Alfonso Signorini, la sua squadra e i vertici Mediaset. Lo dimostra una chiacchierata avvenuta nelle ultime ore tra Jessica Morlacchi, Mariavittoria Minghetti, Luca Calvani e Amanda Lecciso.

La cantante romana è stata la prima a chiedersi il motivo dell’ingresso dei nuovi concorrenti. “Secondo te perché hanno buttato dentro 5 persone nuove?”, ha chiesto a Mariavittoria che, dopo essersi guardata intorno in maniera furtiva, ha risposto spazientita: “Te l’ho già detto ieri perché”. “Secondo me è perché non vogliono che le nostre clip siano ancora…”, ha ripreso la Morlacchi per poi essere interrotta dalla coinquilina: “No, te l’ho spiegato qual è il focus. Ti ho detto qual è il problema. Secondo me è questo. Secondo me le cose non vanno come loro vorrebbero”. “Gli ascolti”, ha sussurrato Jessica rivolta a Calvani, ma la Minghetti l’ha immediatamente interrotta per evitare un rimprovero da parte degli autori.

Come fa Mariavittoria a conoscere i dati degli ascolti

Ma come fanno i concorrenti del reality, reclusi da oltre due mesi nella Casa, a essere al corrente degli ascolti di questa edizione del reality? Le ipotesi sono due. La prima fa riferimento all’intuito di Mariavittoria, la quale potrebbe aver dedotto la crisi di ascolti subita dal reality che sarebbe direttamente collegata all’ingresso di nuovi concorrenti che siano in grado di fornire nuove dinamiche o alimentare quelle già esistenti. Oppure, e in questo caso l’inquilino in questione incapperebbe nella violazione del regolamento, quella che Mariavittoria non è una deduzione, bensì un’informazione ricevuta da uno degli ultimi arrivati.