Nel corso della puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 2 dicembre, Alfonso Signorini ha svelato il segreto che nascondevano Lorenzo Spolverato e Helena Prestes (i due si sono scambiati dei messaggi prima di partecipare al reality). Tuttavia, che il famoso “segreto” di cui si parla da settimane – dentro e fuori le mura della Casa più spiata d’Italia – siano esclusivamente i messaggini in direct che i due concorrenti si sono scambiati non ci crede sostanzialmente nessuno.

Nel corso della diretta, Signorini ha mostrato il titolo di un articolo di Tutto Uomini in cui si fa riferimento ad un’indiscrezione secondo la quale Spolverato avrebbe avuto un’amicizia “speciale” con un guru della moda, ma il modello milanese ha smentito. Tuttavia, nelle ultime ore è diventata virale sui social una foto in cui si vede Lorenzo proprio in compagnia di questo “guru della moda”

Dell’orientamento sessuale di Lorenzo ne ha parlato anche la giornalista Grazia Sambruna a 361 Lounge: “Questo segreto non ha soddisfatto nessuno. Ci siamo sorbiti due o tre ore di puntata per nulla. Ma poi Lorenzo questa settimana ha detto ‘nemmeno mia mamma lo sa, se esce fuori…’. Quindi non possono essere dei messaggi scambiati con Helena. Sui social si dice che forse Lorenzo possa essere double face. Si è parlato di un rapporto con un guru della moda non meglio precisato. Lo dicono da parecchio tempo sui social. Anche in puntata è uscito un titolo ‘Lorenzo e l’amicizia speciale con un guru della moda’. Si parla di un uomo quindi. Il punto è non dirlo, perché non ci sarebbe nulla di strano. Sarebbe strano non dirlo e tenerlo nascosto”.