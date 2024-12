Durante la sua permanenza in Tugurio, Mariavittoria Minghetti ha espresso in più di un’occasione dei dubbi relativi al suo rapporto con Tommaso Franchi. La gieffina romana non è più sicura di quello che prova per l’idraulico toscano, e questa mattina ha confermato le sue perplessità al riguardo confidandosi con alcuni coinquilini. Nel tugurio, Mariavittoria e Alfonso D’Apice si cono avvicinati molto, e pare che la Minghetti si suia presa una mezza cotta per l’ex di Federica Petagna.

“C’è qualcosa che è cambiato. Diciamo che sono uscita dal Tugurio…c’ho confusione mentale. Stasera però ho dormito con Tommy…Ho comunque confusione. Mi è mancato tantissimo ma si è aggiunto un tassello. Se parlo di un’altra persona? Eh sì, lui [cenno del capo verso Alfonso]. Dai basta che esce la clip! E adesso?!”.

Javier Martinez all’inizio è rimasto spiazzato dalla rivelazione dell’amica, ma dopo ha ammesso che aveva già notato qualcosa, anche da parte di Alfonso: “Ma veramente lui? Ah ok. Veramente? Vabbè se ci penso tu mi hai sempre esternato un occhio di riguardo per lui, mi parli sempre bene di lui. Io a lui ho anche fatto una battuta l’altro giorno. Io gli ho detto ‘cavolo ti ci vedrei’ e lui mi ha detto ‘dai io a Tommy gli voglio bene, ma lei però è una ragazza che mi piace’. Però qualcosa avevo visto”.