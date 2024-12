Questa sera andrà in onda la terza puntata del nuovo ciclo di interviste di Belve. Ospite di Francesca Fagnani saranno Elisabetta Canalis, Fabio Volo e Sonia Bruganelli. Quest’ultima, discussa protagonista dell’attuale edizione di Ballando con le Stelle, ha svelato alcuni retroscena inedito sulla fine del matrimonio con Paolo Bonolis.

“L’ho tradito e gliel’ho confessato quando ci siamo separati, potevo non farlo, ma ho ritenuto fosse meglio farlo. Non l’ha presa bene, non era contento. Io, però, in questa volontà di sincerità con me stessa e con gli altri non sono riuscita a non farlo, anche un po’ egoisticamente, per liberarmi la coscienza”.

La Bruganelli non ha risparmiato qualche frecciatina anche a Laura Freddi, ex fidanzata di Bonolis: “Da quanto mi sono separata da Paolo lei ha tirato fuori tutta un’altra verve e modalità. Mi invitano in programmi tv, io non vado e va lei. E parla di me. Una volta parlava di Paolo e adesso parla di me. Prima era molto amica, molto carina, e invece con il passare del tempo tira fuori questo mood”.

E ancora: “Venne a sostituirmi per due puntate come opinionista al Grande Fratello. Ero stata io a proporla come mia sostituta. Avevo paura: dicevo metti che poi lì ci mettono una… Le ho anche prestato le mie scarpe, le carina se le mise”.