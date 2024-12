Dall’amore nato durante il Grande Fratello ad una denuncia per stalking. E adesso il processo. Non è di certo un bel periodo per i protagonisti della sesta edizione – in versione Vip - del reality show condotto da Alfonso Signorini. Dopo il caso di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, è finita malissimo anche la storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, che è stata accusata di stalking ai danni del campione di nuovo paralimpico, e per la quale la procura di Roma ha chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio. Della vicenda ne ha parlato Il Messaggero.

Lulù Selassié denunciata per stalking

I due si erano conosciuti tra le mura del Grande Fratello Vip dell'edizione 2021-2022. Una relazione nata e finita durante il reality. La giovane, però, non ha accettato la conclusione di quella relazione, è ha iniziato a vessare Bortuzzo con comportamenti sempre più aggressivi, tanto che il nuotatore ha deciso di denunciarla. Prima dell'estate, la 26enne è stata sottoposta a divieto di avvicinamento e costretta a indossare il braccialetto elettronico per atti persecutori. Intanto, la procura ha chiuso le indagini e chiesto il giudizio immediato: Lulù Selassiè ha optato per il rito abbreviato e l'udienza davanti al gup è stata fissata al 13 marzo. Nel capo di imputazione i pm scrivono che la ragazza ha procurato al suo ex “uno stato d'ansia e di paura e un fondato timore per la sua incolumità, costringendolo a modificare le proprie abitudini di vita, al punto di bloccarla e di non sentirsi libero di spostarsi serenamente e di iniziare una nuova relazione”.

Dagli hotel ai ristoranti, ecco tutti gli episodi

Come scrive Il Messaggero, Lulù non era riuscita ad accettare la fine della relazione e gli mandava messaggi e biglietti: “Se non stai con me ti ammazzo e mi ammazzo”, scriveva la 26enne. L’ex gieffina avrebbe iniziato a perseguitare Manuel seguendolo anche all'estero e tormentandolo per due anni, da aprile 2022 fino pochi mesi fa. In un'occasione la Selassié avrebbe insultato i medici dell'ospedale di Latina perché non le permettevano di entrare, con calci alla porta, mentre Bortuzzo si trovava lì per accertamenti legati ai suoi problemi di salute. Due mesi dopo, a settembre 2022, si sarebbe presentata in un ristorante di Mezzocamino dove Manuel aveva annunciato che sarebbe andato a cena con la nuova fidanzata.

E ancora: nell'estate 2023 sarebbe volata a Manchester, dove Bortuzzo era impegnato ai Mondiali di nuoto, aveva prenotato una stanza nello stesso albergo e gli aveva lasciato un biglietto sotto la porta: “Amore mio, ti aspetto nella mia stanza”. Stessa cosa in Portogallo, ad aprile scorso, in occasione di una gara di Manuel in Portogallo: “Amore mio, sono qui per te, ti aspetto in camera, floor 10, numero stanza 1023. Ti amo! I love you so much! La tua Lulù”. Quando lui, però, non ha dato seguito all'invito, lei era andata a bussare alla porta e lo aveva preso a schiaffi. Infine a dicembre 2023 si era presentata in un ristorante a Roma dove Manuel era a cena con i suoi amici, e lui seccato era andato via.

Questa estate la Selassié aveva chiesto la revoca della misura: la presenza del braccialetto interferiva con la sua attività di influencer. Ma il giudice Francesca Ciranna ha respinto l’istanza. L’udienza è stata fissata dal gip per il prossimo 28 gennaio. Lulù ha invece ammesso l'ossessività, gli atti inconsulti e incontrollabili, e ha scelto il rito abbreviato. Il processo per stalking prenderà il via il 13 marzo 2025.