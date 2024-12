L’improvvisa ed inaspettata uscita di Guillermo Mariotto dallo studio di Ballando con le Stelle (avvenuta nel corso della puntata dello scorso sabato), continua ad essere argomenti di discussione. In un’intervista rilasciata all’Adnkronos, il giurato ha spiegato di aver dovuto lasciare lo studio per risolvere un grosso problema per l’atelier Gattinoni (sembra che una persona addetta alla consegna di abiti di alta moda si sia sentita male).

Mariotto ha anche ammesso di aver ripreso i contatti con la produzione di Ballando solo stamani: “Non c’è stata nessuna fuga da ‘Ballando con le Stelle’, ho solo salvato una situazione di pericolo della maison, che dirigo, e il lavoro di 6 mesi. Non ho mai fatto un’assenza in tv, ho sempre partecipato al programma anche con la febbre, mai inviato cartonati, come avevano fatti alcuni della giuria in passato. Stamattina ho inviato a Giancarlo De Andreis una canzone di Cocciante, ‘Un buco nel cuore’, De Andreis (capo autore di Ballando, ndr) mi ha risposto con un’altra hit di Renato Zero ‘La pace sia con te’. Se Milly mi vorrà, io ci sarò. Ma bisogna chiedere a lei. Intanto a fine settimana sarò da Francesca Fialdini nel programma ‘Da noi… A ruota libera”.

Intanto, nel corso della puntata de La Vita in Diretta andata in onda ieri pomeriggio, Alberto Matano ha riportato le parole di Mariotto: “Sabato come sapete Guillermo Mariotto ha abbandonato lo show, ci sono delle notizie appena arrivate in merito a questa cosa. La nostra inviata ha intervistato Amanda Lear dietro le quinte e come vedete dalle immagini c’era anche Guillermo Mariotto lì accanto. Naturalmente in quel momento siamo rimasti tutti stupiti, perplessi, perché non sapevamo cosa fosse accaduto. Poco fa lui ha parlato con un’agenzia e ha detto che la sua non è stata una fuga, ma che ha salvato una situazione di pericolo per l’azienda di moda per la quale lavora. Dice anche ‘se mi rivorranno io ci sarò ancora‘”.

Matano ha poi aggiunto che Guillermo non gli risponde al telefono e, tra le righe, ha ipotizzato un possibile provvedimento nei confronti del giurato: “Noi prendiamo atto di questo e vedremo come si evolverà questa situazione. Tu Alessi l’hai sentito? Bene, perché a me invece non ha risposto al telefono. Però mi fa piacere, almeno sappiamo che sta bene, io mi ero anche allarmato. Quindi è andato via per lavoro? Noi speriamo che sia così e che sia tutto ok”.