Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 2 dicembre, si è scatenato un accesissimo dibattito tra i telespettatori del reality show di Canale 5. Questa volta al centro della polemica sono finite le durissime parole pronunciata da Jessica Morlacchi nei confronti di Helena Prestes. Secondo una parte del pubblico, Alfonso Signorini sarebbe dovuto intervenire per fermare l’ex cantante dei Gazosa.

“Mi permetto di dire certi termini poiché sono cose che conosco bene, ci sono passata e mi sono dovuta curare per tanti anni - ha esordito Jessica -. Lei è squilibrata ed è malvagia, cattiva, crudele, è una provocatrice seriale, lo fa apposta, gode. Io avevo cercato di fermare questa cosa, facendo anche un’analisi più delicata, l’ho portata verso di me. Ma secondo me è semplicemente una provocatrice seriale”. Poi la Morlacchi ha aggiunto: “Vorrei che Helena stesse lontana da me, perché se pensi di provocarmi ti chiedo di lasciar stare”.

A quel punto è intervenuto Alfonso Signorini: “E non sei cattiva tu nel dire queste cose?”, ma in molti sostengono che il conduttore sarebbe dovuto intervenire prima per porre un freno alle affermazioni di Jessica. “Lo sguardo di Jessica emana una cattiveria, una perfidia… E’ inquietante davvero, non ho mai visto uno sguardo così cattivo”, ha commentato un utente. E ancora. “Scena bruttissima. Mi sono sentita a disagio”; “Ma io mi chiedo come hanno potuto permettere a Jessica di sputare tutte queste parole velenose. Come mai non è stata fermata da Signorini, e nemmeno le opinioniste hanno detto nulla”.