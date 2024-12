Dopo settimane di voci e rumor circa un segreto che nascondevano Lorenzo Spolverato e Helena Prestes, ieri sera Alfonso Signorini ha finalmente affrontato l’argomento nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello. I due gieffini hanno ammesso di essersi scambiati dei messaggi su Instagram prima di entrare nella Casa. Shaila Gatta ha detto di esserne già a conoscenza, ma al termine della diretta ha perso le staffe. La ballerina napoletana si è sfogata con Yulia Bruschi e le ha spiegato per quale motivo ce l’ha con il modello milanese. Non solo. L’ex velina ha anche svelato il contenuto di alcuni messaggi che Lorenzo scambiava con Helena.

Shaila svela il contenuto dei messaggi tra Lorenzo e Helena

“Io la cosa del cellulare la sapevo e l’ho protetto. Non mi sono basata su questa chat, io lo conosco. Io a lui prima ho spiegato ‘guarda Yulia e Giglio come sono belli, perché non possiamo anche noi essere liberi e sereni?’. Io sono qui per costruire qualcosa con lui, però c’è sempre qualcosa. Per me non è stata una serata leggera. Ok che sapevo, ma non è bello che quella cosa sia uscita davanti a tutti. Questi si sono scambiati i messaggi dove scrivevano ‘incontro di anime’. Cosa si sono scritti? Tipo ‘le nostre anime si sono incontrate. Abbiamo tante cose in comune. Sono felice che ci sei anche tu al Grande Fratello’. Ma stiamo scherzando?! Ma poi lui nel suo armadio ha dei vestiti di Helena e dei bigliettini scritti da lei. Ma se lui pensa cose non belle e me le ha dette tante volte, doveva buttare tutto. Ma quale ricordo è? Io ho tolto le cose di Javier. Non mi è piaciuto.

Io mi sono arrabbiata perché lui ha sempre le frasi pronte e poi è arrivata lei con le paroline dolci e lui si è sciolto. Poi però perché io ho avuto un confronto con Javier, che era dovuto, Lorenzo si è arrabbiato! Questo non va bene. Io stasera c’ho messo la faccia a fare una brutta figura, ma ho difeso la coppia. Intento lei ha ottenuto quello che voleva, quella che strumentalizza il suo passato”.