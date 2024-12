Dopo che Davide Maggio ha annunciato che Stefania Orlando sarà un a nuova concorrente del Grande Fratello, è stata la volta di TVBlog, che ha rivelato che anche Maria Teresa Ruta farà il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia.

Le due conduttrici sono entrambe state grandissime protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello Vip, quella vinta da Tommaso Zorzi e che ha visto partecipare anche Dayane Mello, la stessa che gli autori starebbero corteggiando per riaverla nella Casa. Tuttavia, la modella brasiliana, che di recente ha fatto una sorpresa a Helena Prestes, ha gentilmente rifiutato l’invito: “Ragazzi non credete a queste voci. Non ho alcuna intenzione di entrare al GF come concorrente. Ho già partecipato e per chi volesse sapere altro di me c’è il mio libro”.

L’ingresso di Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta avverrà nella puntata di lunedì 16 dicembre.