Dopo settimane di voci e rumor circa un segreto che nascondevano Lorenzo Spolverato e Helena Prestes, ieri sera Alfonso Signorini ha finalmente affrontato l’argomento nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello. I due gieffini hanno ammesso di essersi scambiati dei messaggi su Instagram prima di entrare nella Casa. Shaila Gatta ha detto di esserne già a conoscenza, ma al termine della diretta ha perso le staffe. La ballerina napoletana si è sfogata con Yulia Bruschi e le ha spiegato per quale motivo ce l’ha con il modello milanese. Non solo. L’ex velina ha anche svelato il contenuto di alcuni messaggi che Lorenzo scambiava con Helena (clicca QUI per l’articolo).

Tuttavia, secondo molti telespettatori, non sarebbe esclusivamente lo scambio di messaggi tra Lorenzo e Helena il segreto che i due starebbero nascondendo. Durante la puntata di ieri, infatti, Alfonso Signorini ha mostrato a Spolverato il titolo di un sito web che parlava di una sua presunta frequentazione con un guru della moda (che il gieffino ha smentito). Un’indiscrezione che era stata lanciata da Biagio D’Anelli la scorsa settimana: “…] Ho ascoltato il racconto di una persona che si è presentata al mio cospetto e mi ha raccontato un segreto che potrebbe far luce sulla questione 'Helena e Lorenzo, il segreto nascosto'. Pare che il buon vecchio e caro Lorenzo, e nella Milano da bere, nella Milano bella, si sa già da tempo, abbia una tenera amicizia con un uomo che è un guru della moda, un vate della moda internazionale, e Helena pare sia a conoscenza di tante sfaccettature, segreti e curiosità [...] Ho anche sentito l'audio di questa persona che dichiara 'Prima o poi mi farò vivo'”.

Ma non è tutto. Durante la puntata, infatti, proprio nel momento in cui si parlava del segreto tra Lorenzo e Helena, D’Anelli ha pubblicato un video su Instagram nel quale chiede a Gianni Sperti – taggandolo – di prendere i cellulari di Helena e Lorenzo e controllare i messaggi, come l'opinionista fa di sovente a Uomini e Donne per smascherare qualcuno dei protagonisti del dating show. Insomma, secondo l'ex gieffino, Spolverato e la Prestes starebbero nascondendo altro.