Dopo la scenata di gelosia del giorno precedente, nel corso della sedicesima puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 2 dicembre, Jessica Morlacchi si è scagliata contro Helena Prestes, lasciandosi andare ad affermazioni piuttosto pesanti, probabilmente dettate della gelosia che nutre nei confronti del rapporto tra la modella brasiliana e Luca Calvani, per il quale l’ex cantante dei Gazosa si è presa una bella cotta (l’attore toscano ha un compagno che lo aspetta fuori dalla Casa).

“Mi permetto di dire certi termini poiché sono cose che conosco bene, ci sono passata e mi sono dovuta curare per tanti anni - ha esordito Jessica -. Lei è squilibrata ed è malvagia, cattiva, crudele, è una provocatrice seriale, lo fa apposta, gode. Io avevo cercato di fermare questa cosa, facendo anche un’analisi più delicata, l’ho portata verso di me. Ma secondo me è semplicemente una provocatrice seriale”. Poi la Morlacchi ha concluso: “Vorrei che Helena stesse lontana da me, perché se pensi di provocarmi ti chiedo di lasciar stare”.

Al termine della puntata, Jessica si è appartata con Calvani lamentandosi del fatto che l’attore si sia schierato con Helena durante la diretta. A quel punto, Luca sembra averle sussurrato qualcosa all’orecchio, tirando in ballo anche Alfonso Signorini: “Me l’ha detto Alfonso”. Ma è stato davvero il conduttore a muovere – in questo caso – le fila della vicenda? Oppure quella di Calvani è solo un modo per giustificarsi?