La scorsa domenica, Biagio D’Anelli, esperto di gossip ed ex gieffino, aveva rivelato che nella puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 2 dicembre, un concorrente sarebbe stato squalificato.

“Questo orecchio magico e fatato ha appena origliato un audio di Whatsapp dove un addetto ai lavori dichiara che domani ci sarà un’espulsione dalla Casa del Grande Fratello. Ebbene signori miei, domani un concorrente, uomo o donna, verrà scaraventato fuori dalla Casa tipo ubriacone dal saloon. Finalmente! Dopo una settimana di bullismo nei confronti di una ragazza (Helena Prestes, ndr), messaggi vergognosi trasmessi dal tubo catodico, è arrivato il giorno della verità”.

Tuttavia, nella puntata di ieri non c’è stata alcuna squalifica, e visto che non si è verificato quando da lui annunciato, D’Anelli ci ha tenuto a fare una precisazione.

“'Caro Biagio hai dichiarato il falso', 'Carlo Biagio ha sganciato una bomba che non è esplosa', 'Come mai hai dato questa anticipazione che non si è avverata?'. Ebbene signori miei, fino a due ore prima dell'inizio della puntata del Grande Fratello sulla scrivania c'era il nome del concorrente - e sapevo anche chi è perché ho l'audio, perché mi tutelo sempre - che sarebbe saltato a discapito degli altri cinque. Ma magicamente, con un cambiamento di tredici persone che organizzano il Grande Fratello, perché ci sono più teste, hanno optato di non sacrificare più questa persona perché gli altri cinque hanno fatto schifo allo stesso modo. Erano due strade: o tirar fuori sette concorrenti e svuotare la cantina tipo trasloco, o tenerli in casa tirandogli le orecchie”.