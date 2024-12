Dopo il caso che ha coinvolto Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, un altro volto della sesta edizione del Grande Fratello Vip è stato accusato di stalking. Nella giornata di ieri, il Messaggero ha svelato che Manuel Bortuzzo ha denunciato Lulù Selassie accusandola di stalking, e la procura avrebbe chiesto il giudizio immediato (la prima udienza si terrà il prossimo 28 gennaio). Nel frattempo, alla “principessa” di origini etiopi è stato imposto di indossare il braccialetto elettronico e non potrà in alcun modo avvicinarsi all’ex fidanzato.

Ieri, nel corso de La Vita in Diretta, Alberto Matano ha svelato che la Selassié si dichiara innocente: “Lei si è proclamata innocente. Anche attraverso il suo legale si proclama innocente, non ha mai ammesso di aver avuto atteggiamenti ossessivi, inconsulti o incontrollabili nei confronti del ragazzo”. Bortuzzo, invece, non ha voluto rilasciare dichiarazioni: “Abbiamo cercato Manuel, ma al momento non vuole commentare la vicenda”.

Lulù Selassié, le parole del suo avvocato

“L’Avvocato Edoardo Albertario, in qualità di difensore di Lucrezia Selassiè ci tiene a specificare quanto segue - si legge su Il Tempio delle News -. È in primis scandaloso dal punto di vista giuridico e morale che giornalisti di varie testate siano in possesso di atti provenienti dalla Procura della Repubblica di Roma e dall’Ufficio GIP di Roma.

Sono atti personalissimi, tra cui verbali di dichiarazioni spontanee, che in alcun modo sarebbero dovuti uscire da certi Uffici. In secondo luogo preme sottolineare che negli articoli usciti sulle testate di oggi sono state scritte delle inesattezze, se non addirittura delle falsità, che nuocciono gravemente alla reputazione della Selassiè. Non vi è stata alcuna ammissione di responsabilità, la mia assistita si dichiara innocente e la verità processuale emergerà al momento e nelle sedi opportune. In conclusione ci si auspica e si chiede di mettere immediatamente fine a questa macchina del fango che non fa bene a nessuno e che può produrre danni, morali e non, di portata non calcolabile”.