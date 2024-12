Nel corso della sedicesima puntata andata in onda ieri, lunedì 2 dicembre, il Grande Fratello è tornato a “respirare” grazie soprattutto all’ingresso di sei nuovi concorrenti. Il reality show condotto da Alfonso Signorini è stato visto da 2.226.000 telespettatori con uno share pari al 17,5%, e sono in arrivo altre novità.

Nella puntata di lunedì 16 dicembre, infatti, nella Casa entreranno due amatissime ex concorrenti della quinta edizione del Gf Vip, quella vinta da Tommaso Zorzi (tenete aperta un’icona al riguardo). DavideMaggio.it e TvBlog hanno rispettivamente annunciato che Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta varcheranno nuovamente la porta rossa.

Ma non è tutto. Amedeo Venza, infatti, ha rivelato che gli autori starebbero pensando anche al ritorno di Tommaso Zorzi. Tuttavia, l’ex gieffino, avendo già vinto il programma, non può gareggiare, ma resta in piedi l’ipotesi di vederlo come ospite per qualche settimana.

Grande Fratello, i concorrenti in gara

Alfonso D’Apice

Amanda Lecciso

Bernardo Cherubini

Chiara Cainelli

Emanuele Fiori

Federica Petagna

Giglio Giglioli

Helena Prestes

Javier Martinez

Jessica Morlacchi

Lorenzo Spolverato

Luca Calvani

Maria Monsè con Perla Maria Paravia

Maria Teresa Ruta

MariaVittoria Minghetti

Non è la Rai

Shaila Gatta

Stefania Orlando

Stefano Tediosi

Tommaso Franchi

Yulia Bruschi

Zeudi Di Palma