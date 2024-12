A distanza di poco meno di 48 ore dall’ultima puntata di Ballando con le Stelle, Angelo Madonia ha rotto il silenzio in una lunga diretta su Instagram per ringraziare i numerosi utenti che in questi giorni gli sono stati vicino dopo l’allontanamento dal dancing show di Milly Carlucci. Durante il live, il ballerino ha anche commentato l’esibizione della sua ex partner Federica Pellegrini, e si è detto felice del risultato, frutto anche del lavoro che lui ha fatto con la campionessa di nuoto.

Le parole di Angelo Madonia

“Per me sono state giornate diverse, ma la cosa che posso dirvi è che io sto bene. Ho avuto un po’ di tempo libero, non mi accadeva da un po’. Ho avuto un’ondata di affetto e di tanta vicinanza e solidarietà e di questo ve ne sono tanto grato. Mi ricorderò sempre di questi giorni e dell’amore che ho ricevuto. Da quando è successo tutto ho avuto davvero tanta vicinanza. Le giornate le ho trascorse bene, con le persone a me care, che sono la vera ricchezza in ogni situazione. Ragazzi io sono sereno e sto benissimo. Si va avanti e questo è importante nella vita. Anche perché i problemi veri sono ben altri. Dovevo fare coppia con Sonia a Ballando? Eh forse, chissà.

Le cose brutte e tristi sono altre. Comunque ripeto che quello che è successo può capitare, sono delle divergenze professionali. Presto spero di potervi comunicare delle cose belle. Se andrò in Spagna? Chi lo sa, valutiamo e vedremo. Grazie delle belle cose che mi scrivete. Probabilmente molti di voi si aspettavano una diretta, un intervento polemico, ma non è così. Io non ho niente da dire. Ormai è andata com’è andata e va bene. Ringrazio solo chi mi è stato vicino in ogni modo, con il silenzio, nelle dirette televisive, chi ha speso qualche parola carina. Poi ringrazio anche tutte le persone che in queste dieci settimane hanno lavorato insieme a me e mi hanno dato la possibilità di lavorare a mio parere bene. Sono contento dei risultati che ho visto sabato, sono frutto di ciò che credo. E faccio il mio in bocca al lupo a chi prosegue Ballando e che vinca il migliore. Poi ringrazio Luca Barbareschi che da Caterina Balivo ha speso delle belle parole per me e mi ha dimostrato affetto e rispetto”.