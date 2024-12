Nella sua denuncia contro l’ormai ex compagno Alessandro Basciano, Sophie Codegoni ha depositato oltre tremila pagine di messaggi. La notizia è stata commentata nel corso della puntata di ieri de La Vita in Diretta.

“Ho parlato con Alessandro Basciano e mi ha detto ‘non ho nulla da nascondere' – ha detto l’inviata del programma condotto da Alberto Matano -. In questo momento, Alessandro Basciano si trova nello studio del suo avvocato e stanno leggendo le tremila pagine di messaggi che ha depositato Sophie Codegoni per preparare una memoria difensiva per potersi difendere in sede di appello presso il tribunale del riesame. Chiederà al più presto di essere ascoltato dal pm, chiederà lui stesso di essere ascoltato, non aspetterà di essere convocato”.

Il dj ligure e il suo avvocato dovranno rispondere nel merito a dei messaggi che lui le avrebbe mandato nel corso di questi anni, alcuni risalirebbero addirittura alla Fashion Week dello scorso anno. Tra i messaggi letti a La Vita in Diretta ci sono frasi come: “Con tutto quello che mi hai fatto penare devi morire”; “Carogna maledetta che non sei altro devi morire”; “Rispondimi o finisci male”; “Adesso basta a cena con gli uomini vacci da sola non con mia figlia, non mi devi provocare”. Secondo la giornalista, il pm avrebbe riscontrato un “forte atteggiamento di possesso di Basciano, sapeva sempre dove fosse la sua ex compagna e con chi”.

Nella serata di lunedì, i magistrati hanno fatto ricorso al tribunale del riesame in sede di appello, chiedendo che vengano disposti gli arresti domiciliari per Basciano. Il pm, infatti, dopo l’interrogatorio fiume sostenuto dalla Codegoni, ha ritenuto che il suo ex compagno possa ripetere gli atti persecutori nei confronti della nota influencer. I domiciliari dovrebbero diventare esecutivi nelle prossime settimane.