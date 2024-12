Nel corso della sedicesima puntata andata in onda lunedì 2 dicembre, il Grande Fratello è tornato a “respirare” grazie soprattutto all’ingresso di sei nuovi concorrenti. Il reality show condotto da Alfonso Signorini, infatti, dopo il tracollo delle ultime due puntate, è stato visto da 2.226.000 telespettatori con uno share pari al 17,5%, e sono in arrivo altre novità.

Nella puntata di lunedì 16 dicembre, infatti, nella Casa entreranno due amatissime ex concorrenti della quinta edizione del Gf Vip, quella vinta da Tommaso Zorzi (tenete aperta un’icona al riguardo). DavideMaggio.it e TvBlog hanno rispettivamente annunciato che Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta varcheranno nuovamente la porta rossa. Ma non è tutto. Amedeo Venza, infatti, ha rivelato che gli autori starebbero pensando anche al ritorno di Tommaso Zorzi. Tuttavia, l’ex gieffino, avendo già vinto il programma, non può gareggiare, ma resta in piedi l’ipotesi di vederlo come ospite per qualche settimana.

Ma c’è un’altra possibile novità. Stando a quanto rivelato da Agent Beast, gli autori sarebbero in pressing su Chiara Nasti, nota influencer moglie del calciatore della Lazio Mattia Zaccagni: “Spoiler esclusivo. Il Grande Fratello potrebbe accogliere un volto noto dei social: Chiara Nasti in trattativa avanzata per un ingresso che promette scintille”.

La vita sentimentale di Chiara Nasti

La prima relazione nota di Chiara Nasti è quella con il cantante e rapper Emis Killa, conosciuto alla festa di un amico in comune. In occasione del loro primo appuntamento, i due s’incontrano in un ristorante di piazza Duomo, a Milano. Sul loro rapporto viene sempre mantenuta grande riservatezza, e non si scoprirà il motivo della rottura.

Nel 2017 Chiara pubblica su Instagram alcuni scatti in compagnia di Ugo Abbamonte, imprenditore napoletano classe 1996. I due avranno una relazione fino al 2020; nell’estate dello stesso anno la fashion blogger passa una romantica vacanza a Mykonos con il calciatore tedesco Niklas Dorsch. Poco dopo il nome di Chiara viene accostato a quello della stella del Paris Saint Germain Neymar, ma il gossip non sarà mai confermato.

È nel febbraio del 2021 che Chiara Nasti invece ufficializza la relazione con un calciatore: Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma classe 1999. I due balzano agli onori della cronaca rosa e appaiono sempre in compagnia sui social, dove mostrano anche il loro tatuaggio di coppia: un cuore trafitto da una freccia. Il gesto tuttavia non basterà per l’amore eterno, e la stessa Nasti annuncerà la fine della storia con Zaniolo.

Chiara avrà poi una relazione con il giocatore della Lazio Mattia Zaccagni, che ha poi sposato e dal quale ha avuto due figli.