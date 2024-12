Al Grande Fratello, la storia d’amore tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sembra essere arrivata già ai titoli di coda.

Ieri sera si è verificato l’ennesimo “drama” a causa di un ballo. L’ex velina ha creato delle coreografie e ne ha eseguita una con Alfonso D’Apice, e a quel punto il modello milanese è andato su tutte le furie facendole una scenata di gelosia. Spolverato ha rimproverato la ballerina partenopea per il balletto con l’ex volto di Temptation Island, ed ha iniziato a provocarla accusandola, tra l’altro, di non rispettarlo. Shaila è rimasta spiazzata e ha sottolineato di non aver fatto nulla di male, e lui è sbottato.

Lorenzo fa una scenata a Shaila

“Ascolta io non passo per geloso o matto. Ma spiattellarmi in faccia un ballo? Perché? Esco dal confessionale e ti vedo. Perché l’hai fatto? Mi fai vedere quella scena quando esco dal confessionale. Mi stai mentendo! Un giorno riderò. Shaila guarda che io sto bene, non sono pazzo. Non ho difficoltà a capire quello che è successo. Mi hai spiattellato in faccia un ballo, in quel momento. Se tu sei fatta così a me non piaci. Mi dici ‘smettila è il mio lavoro’. Tu non mi porti rispetto. Mi butti addosso le mie insicurezze e mi fai stare male. Vaffan***o che non mi capisci. Te ne puoi anche andare.

Tu non ascolti le mie insicurezze. Tu mi rendi pesante, queste situazioni mi rendono pesante. Io quando sono entrato ero felice e lo voglio recuperare. Ora in casa possiamo anche non considerarci. È stato bello, finisce qui e non necessito di altro. E ora ridi? Complimenti! Ma dopo la risata sai cosa arriva? Farai i conti con quello che è successo. Ciao!”.

Stanca della gelosia e del vittimismo di Lorenzo, Shaila è scoppiata a ridere e poi ha detto: “Che bella figura, hai 12 anni. Risolviti i tuoi problemi perché ne hai tanti. Per me stai esagerando! Sempre la solita rottura. Io ballavo per gioco con Bernardo e poi con Alfonso. Ma che sei uno sceriffo? Tu un giorno riderai di te per queste scene. Finisce qui? Io sono questa e se non ti piace ciao. Ma sei ridicolo!”.

Shaila su Lorenzo: "Lo detesto, che delusione"

Questa mattina, Shaila si è sfogata con Non è la Rai, dicendo di non voler avere più nulla a che fare con Lorenzo: “Questa mattina, invece di chiedermi come sto, mi fa ‘perché non hai dormito nel mio letto?’. Ma mollami, chiedimi come sto! Non lo voglio proprio vedere, lo detesto, che delusione, sono proprio una cretina, perché ci credo sempre con le persone sbagliate, questo è il problema. Poi mi dice ‘siamo amici’, ma chi ti vuole vedere? Tu sei fuori di testa! Siamo incompatibili, non lo voglio vedere mai più […] Ho superato cose peggiori di Lorenzo Spolverato, e lui lo sa pure… Non mi sono innamorata di questo Lorenzo pieno di filtri, pieno di limiti, di tutte queste verità del cavolo che non si fida di nessuno, mi sono innamorato delle sue fragilità… E’ lui a perderci, ma se ne renderà conto quando sarà troppo tardi”.