Durante la settimana trascorsa in Tugurio, Mariavittoria Minghetti e Alfonso D’Apice si sono molto avvicinati, e tra loro è nata un’intesa speciale. Una volta rientrata nella Casa dal “suo” Tommaso Franchi, la gieffina romana è però andata in confusione, ed ha confessato ad alcuni coinquilini di sentire qualcosa per l’ex fidanzato di Federica Petagna, il quale non disdegna le attenzioni del medico estetico, anzi. Mariavittoria ha dunque deciso di frenare con Tommaso, che non ha potuto fare a meno di notare la complicità tra la Minghetti e D’Apice, circostanza che l’ha portato ad avere una crisi. Ieri notte, l’idraulico toscano ha anche minacciato di abbandonare la Casa del Grande Fratello, per poi chiudersi in confessionale.

Tommaso si è appartato con Luca Calvani e Jessica Morlacchi e si è lamentato della vicinanza tra Mariavittoria e Alfonso: “Stasera nemmeno vuole dormire con me. Non farei una bella figura ad andare contro di lui. Però questo è il Grande Fratello e non Temptation Island e lui non è un tentatore. La smetta di fare il tentatore. Lei dice cose e i suoi gesti dicono altro. Passa tutto il tempo con lui. Sì lui che dovrebbe smetterla di fare il tentatore perché questo è un altro programma”.

Tommaso in lacrime, vuole abbandonare la Casa

Subito dopo, Franchi è scoppiato a piangere e ha ribadito la volontà di lasciare il Grande Fratello: “Se devo stare così… basta. Esco e ciao, perché così non può andare avanti. Io me ne vado ve lo dico. L’ho detto anche prima in confessionale due. Mi levo dai cogli**i. Io non sono qui per fare il teatrino. Siccome io non voglio stare così, allora vado via. Devo restare per vedere come va a finire? lo vedrò da fuori. Che banda è qui? Non posso restare e stare in questa maniera. Ma quale settimana in più, io mi levo dai cog***ni. Non mi interessa, non posso stare così e ormai ho già capito cosa succederà”.

La reazione di Mariavittoria Minghetti

Ma come ha reagito Mariavittoria alla minaccia di Tommaso di lasciare la Casa? La gieffina romana si è sfogata con Jessica Morlacchi, che le suggeriva di non allontanarsi troppo da lui: "Va bene, facciamo così. Seguo le regole, seguo quello che devo fare perché era scrtto così. Dormire con lui? Il mio pensiero è quello di dormire con Amanda. Lui è innamorato? Mi ha rotto anche i cog***ni ad un certo punto! Sti ca**i, questo che sta facendo veramente mi sta straziando. Ma è un continuo, ma che ho fatto io? Mi volete uccidere, lapidare?

Se mi sento in colpa? Sto avendo dei pensieri, devo capirli. Tu l'ha visto il panico che è uscito fuori? Io non mi fido, non mi fido più di nessuno. Lo chiami per favore? Digli 'Ti voglio parlare da solo e me lo porti'. E si ricomincia, io me ne voglio andare da sta casa!".