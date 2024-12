Al Grande Fratello, la storia d’amore tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sta assumendo, con il passare delle settimane, le connotazioni di quelle tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, e Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli (poi sappiamo com’è finita). Il modello milanese e l’ex velina, infatti, continuano a litigare per delle circostanze assurde.

Ieri sera si è verificato l’ennesimo “drama” a causa di un ballo. Shaila ha creato delle coreografie e ne ha eseguita una con Alfonso D’Apice, e a quel punto Lorenzo è andato su tutte le furie facendole una scenata di gelosia. Spolverato ha rimproverato la ballerina partenopea per il balletto con l’ex volto di Temptation Island, ed ha iniziato a provocarla accusandola, tra l’altro, di non rispettarlo. Shaila è rimasta spiazzata e ha sottolineato di non aver fatto nulla di male, e lui è sbottato.

Lorenzo fa una scenata a Shaila

“Ascolta io non passo per geloso o matto. Ma spiattellarmi in faccia un ballo? Perché? Esco dal confessionale e ti vedo. Perché l’hai fatto? Mi fai vedere quella scena quando esco dal confessionale. Mi stai mentendo! Un giorno riderò. Shaila guarda che io sto bene, non sono pazzo. Non ho difficoltà a capire quello che è successo. Mi hai spiattellato in faccia un ballo, in quel momento. Se tu sei fatta così a me non piaci. Mi dici ‘smettila è il mio lavoro’. Tu non mi porti rispetto. Mi butti addosso le mie insicurezze e mi fai stare male. Vaffan***o che non mi capisci. Te ne puoi anche andare.

Tu non ascolti le mie insicurezze. Tu mi rendi pesante, queste situazioni mi rendono pesante. Io quando sono entrato ero felice e lo voglio recuperare. Ora in casa possiamo anche non considerarci. È stato bello, finisce qui e non necessito di altro. E ora ridi? Complimenti! Ma dopo la risata sai cosa arriva? Farai i conti con quello che è successo. Ciao!”.

Stanca della gelosia e del vittimismo di Lorenzo, Shaila è scoppiata a ridere e poi ha detto: “Che bella figura, hai 12 anni. Risolviti i tuoi problemi perché ne hai tanti. Per me stai esagerando! Sempre la solita rottura. Io ballavo per gioco con Bernardo e poi con Alfonso. Ma che sei uno sceriffo? Tu un giorno riderai di te per queste scene. Finisce qui? Io sono questa e se non ti piace ciao. Ma sei ridicolo!”.