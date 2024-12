Francesca Fagnani ha dichiarato che ci sono personaggi ai quali non ha mai chiesto di essere intervistati a Belve perché sa che non verrebbero. Tra questi c’è Maria De Filippi: “Ci sono persone a cui non lo chiedo nemmeno perché so che non verrebbero. Come Maria De Filippi”. L’invito, però, è arrivato ad uno dei volti storici dei programmi “mariani”, ovvero Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne, che sarà ospite della Fagnani a Belve.

Tina Cipollari ospite di Francesca Fagnani a Belve

Stando a quanto rivelato TvBlog, nelle scorse ore sarebbe stata registrata l’intervista fatta allo storico volto del dating show di Canale 5.

“Oggi siamo in grado di anticiparvi una delle prossime ospiti, o se preferite vittime di Belve. E’ prevista infatti in queste ore la registrazione di una intervista ad un personaggio televisivo piuttosto in vista. Si tratta infatti di una delle protagoniste storiche del varietà campione di ascolti del pomeriggio televisivo. Ci riferiamo a Tina Cipollari e a Uomini e Donne - si legge su TvBlog -. La donna dunque sarà fra gli ospiti della prossima puntata di Belve prevista nel prime time di martedì sera di Rai2, naturalmente con la conduzione di Francesca Fagnani. Un programma dunque che gode, oltre che di uno share assoluto buono, anche di dati estremamente appetibili nei target pregiati che piacciono molto a Rai Pubblicità. Detto questo siamo in grado di anticiparvi una delle prossime ospiti, o se preferite vittime di Belve”.