Angelina Mango, figlia d’arte del famoso cantante Pino Mango e di Laura Valente, è una delle ex di Amici di Maria De Filippi che ha rapidamente spiccato il volo raggiungendo in breve tempo grande successo.

La cantante è un personaggio pubblico molto seguito e in tanti cercano di scavare nella sua vita privata, familiare e sentimentale. Da anni si cerca di conoscere chi sia il suo partner, ma Angelina però è molto discreta e riservata.

Ma improvvisamente ecco che la Mango esce allo scoperto con il suo amore: si tratta del 24enne Antonio Cirigliano, originario di Potenza che, come lei, lavora nel mondo della musica, producendo i brani che canta la sua ragazza. Ebbene sì, è il suo musicista.

Angelina, infatti, pubblicando una foto ha dichiarato in un’intervista: “A volte mi metto io al pianoforte e scrivo da sola nel mio iCloud, a volte il mio fidanzato Antonio o qualcun altro mi propone un’idea”.

Il nome Antonio è emerso anche durante la permanenza nella casa di Amici. Questa presenza per lei è stata fondamentale nel periodo peggiore della sua vita, dopo la morte improvvisa di suo padre. Era l’8 dicembre 2014, Pino Mango si stava esibendo in un concerto al Pala Ercole di Policoro, in provincia di Matera, quando a causa di un attacco cardiaco fulminante morì sul colpo. Da quel momento in poi l’amicizia tra Angelina e Antonio si trasformò in qualcosa di più profondo .

Lui è un bravissimo chitarrista e spesso accompagna la fidanzata sul palco, come abbiamo avuto modo di vedere a Verissimo e al concertone del Primo Maggio. Su di lui Angelina afferma: “È la persona che più mi sostiene e con la quale condivido più cose sia a livello lavorativo sia a livello personale. Stare lontani è difficile, però comunicare attraverso la musica è quello facciamo da sempre e lo abbiamo fatto anche in questi mesi. Mi dà tranquillità”.