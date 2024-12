Siamo alle solite. Ancora una volta si è abbattuta una bufera su Lorenzo Spolverato, che nelle ultime ore si è reso protagonista dell’ennesimo scivolone da quando ha messo piede nella Casa del Grande Fratello.

Dopo essere stato in più occasioni richiamato da Alfonso Signorini per i suoi atteggiamenti aggressivi, il modello milanese ne ha detta un’altra delle sue. Durante una lite con Shaila Gatta ha detto: “Non sono folle, non sono matto, non sono mica mongolo, non ho delle difficoltà a capire quello che succede”. Ovviamente, le parole di Spolverato hanno scatenato una nuova rivolta sui social contro di lui dopo quella che c’è stata nelle passate settimane, quando l’hashtag #FuoriLorenzo è rimasto nei trend di Twitter per diversi giorni.

Le affermazioni di Lorenzo hanno dunque indignato nuovamente i telespettatori e il popolo del web, i quali chiedono, per l’ennesima volta, che la produzione prenda provvedimenti severi nei suoi confronti, ovvero, una squalifica. Nei giorni scorsi, l’ex gieffino Biagio D’Anelli aveva rivelato – senza fare il nome - che un concorrente sarebbe stato espulso nel corso dell’ultima puntata andata in onda lunedì 2 dicembre. Tuttavia, lo stesso D’Anelli ha poi sottolineato che gli autori avrebbero cambiato idea.

“'Caro Biagio hai dichiarato il falso', 'Carlo Biagio ha sganciato una bomba che non è esplosa', 'Come mai hai dato questa anticipazione che non si è avverata?'. Ebbene signori miei, fino a due ore prima dell'inizio della puntata del Grande Fratello sulla scrivania c'era il nome del concorrente - e sapevo anche chi è perché ho l'audio, perché mi tutelo sempre - che sarebbe saltato a discapito degli altri cinque. Ma magicamente, con un cambiamento di tredici persone che organizzano il Grande Fratello, perché ci sono più teste, hanno optato di non sacrificare più questa persona perché gli altri cinque hanno fatto schifo allo stesso modo. Erano due strade: o tirar fuori sette concorrenti e svuotare la cantina tipo trasloco, o tenerli in casa tirandogli le orecchie”.