Nel corso della sedicesima puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 2 dicembre, sei nuovi concorrenti hanno fatto il loro ingresso nella Casa. Tra questi anche Zeudi Di Palma, Miss Italia 2021, che nei mesi scorsi ha avuto un breve flirt con Alfonso D'Apice. Durante la diretta, i due hanno rivelato in quale occasione si sono conosciuti.

“Ci siamo conosciuti al ristorante di un amico in comune a Mergellina. Casualmente eravamo seduti a tavoli vicini – ha raccontato Alfonso -. Abbiamo parlato e poi siamo diventati amici. Il bacio? Ce lo siamo dati di venerdì, eravamo in discoteca. Dopo non ci siamo più frequentati però, ci siamo sentiti, poi a me alcune cose non tornavano…”. Una versione della storia confermata anche da Zeudi: “Lui aveva da poco finito un programma televisivo e non mi sembrava il caso, mi sentivo a disagio”.

In seguito, quando pensava di non essere collegata con lo studio, la Di Palma ha ricordato a D'Apice come lui già fosse a conoscenza del fatto che lei sarebbe entrata nella Casa, dal momento che ha sostenuto il provino lo scorso maggio: "Non ho difeso lei (Federica, ndr), è che è sempre uscito quello che ha fatto Federica, ma amore non è mai uscito quello che hai fatto tu. Voi eravate separati e com’è giusto che sia, avete vissuto il vostro periodo da separati […] Già lo sapevi che forse entravo, è da maggio che ho fatto il provino”.

Zeudi Di Palma, il presunto accordo con Alfonso D'Apice e un "segreto" che la riguarda

Intanto, in una segnalazione arrivata alcuni giorni fa a Deianira Marzano si parla di un presunto accordo tra Zeudi e Alfonso per creare dinamiche all'interno della Casa qualora entrambi fossero riusciti ad entrare: "Conosco bene lei e posso assicurarti che loro si sentivano già da prima e si erano anche accordati: se fosse riuscita ad entrare, avrebbe potuto creare delle dinamiche. Tutto studiato a tavolino". Ma non è tutto. L’esperta di gossip campana, infatti, ha rivelato che alla Di Palma piacerebbero le donne, e che forse, proprio per questo motivo, D’Apice avrebbe deciso di non proseguire la frequentazione con lei.

“Nell’ambiente si sa che a Zeudi piacciono le donne, e che in passato ha avuto una relazione con una di loro – scrive Deianira -. Tra l’altro, questa è una cosa di cui lei non ha mai avuto problemi a parlare, e sarebbe comunque venuta fuori nel corso del Grande Fratello. Diciamo che l’intento era proprio che questo segreto emergesse durante il programma, ma noi lo abbiamo anticipato, ovviamente. Questo potrebbe essere il motivo per cui Alfonso ha deciso di non stare con lei, si è frenato”.