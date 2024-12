Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto stanno ancora insieme? E’ questa la domanda che i fan della coppia si fanno dallo scorso ottobre, quando l’ex corteggiatrice aveva annunciato su Instagram la fine della storia d’amore con l’ex tronista, nata durante la passata edizione di Uomini e Donne.

Nei giorni successivi, Brando, ai microfoni di Casa Lollo, aveva raccontato di essersi recato a Napoli per provare a chiarire con la fidanzata. In quell’occasione, Ephrikian aveva categoricamente smentito che tra le causa della rottura ci fosse un presunto tradimento da parte sua. “Non mi sono nascosto, sono andato lì per un chiarimento. Stiamo vivendo un momento delicato e vogliamo risolverlo tra noi”, aveva spiegato. In merito ai rumor che su un suo presunto tradimento, Brando aveva detto: “Smentisco tutto, non c'è stato nessun tradimento e nessuna storia parallela. Le altre donne con cui sono uscito sono amiche ed eravamo sempre in gruppo”. L’ex gtronista ha poi confermato di essersi riavvicinato a Raffaella, come sosteneva una segnalazione di diverse settimane fa (i due sono stati avvistati mentre si scambiavano un bacio all’esterno di una stazione della metropolitana di Napoli), ma aveva preferito non sbilanciarsi sul fatto che fossero tornati o meno insieme.

Alcune settimane fa, rispondendo alle curiosità dei follower, l’ex corteggiatrice aveva detto che le cose tra lei e Brando erano “ancora molto delicate e confuse”, e nelle ultime ore è tornata a parlare della situazione con (l’ex?) fidanzato, sottolineando, però, che le dinamiche di coppia devono restare private.

Raffaella torna a parlare della situazione con Brando

“Le mie dinamiche personali riguardanti la mia relazione sono mie, io ho la coscienza apposto. Io e Brando ci sentiamo, l’ho supportato quando è stato male, e stiamo cercando di capire la situazione, che è molto delicata già da prima che io scrivessi il comunicato. Non vogliamo prendere le cose alla leggera, potrei essere furba e parlare subito della mia situazione mettendo a tacere tutte le dicerie, ne sono state dette di ogni. Sono passata io per la carnefice, ma non c’è né una vittima né un carnefice, ci sono due persone che hanno litigato […] Io so tutto però resto zitta, non ho bisogno né di infangare o mettere in cattiva luce”.