Antonella Fiordelisi è una delle influencer nostrane più seguite sui social. Ha un fandom molto numeroso, le cosiddette “Fiorde”, e la sua popolarità ha raggiunto picchi esponenziali grazie alla sua partecipazione alla settima edizione del Grande Fratello Vip, durante la quale ha vissuto una tormentata quanto passionale storia d’amore con Edoardo Donnamaria.

L’anno scorso, la Fiordelisi ha anche partecipato a Pechino Express in coppia con la modella argentina Estefania Bernal. Le due si è classificata al secondo posto alle spalle de “I Pasticceri”, i fratelli Damiano e Massimiliano Carrara. Di recente, Antonella ha anche fatto qualche comparsa in alcuni sketch di GialappaShow.

Alcuni mesi dopo la conclusione del reality show condotto da Alfonso Signorini, la relazione tra Antonella e Edoardo è giunta al capolinea, e l’influencer campana, in seguito, ha avuto due brevi flirt: il primo con Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham e della Nazionale Italiana di calcio, e il secondo con l’imprenditore Mariano De Matteis. Al momento la Fiordelisi è single, e in un’intervista dello scorso ottobre rilasciata a Max Poli nel podcast Poli Opposti, ha spiegato di essere molto selettiva relativamente alla persona che vorrebbe avere al suo fianco.

Antonella Fiordelisi, le sue parole al podcast Poli Opposti

“Come va l’amore? Io adesso amo me stessa, nel senso che ho imparato a stare bene da sola. Non bisogna mai accontentarsi nella vita, io potrei fidanzarmi anche domani mattina, sposarmi e avere dei figli, ma non ho trovato quella persona che mi completa al 100%. Mi deve aggiungere e non deve togliere. Purtroppo ho avuto delle relazioni che mi hanno un po’ scioccata, quindi non vorrei accontentarmi. Di recente ho anche chiuso le porte ad alcuni ragazzi che non lo meritavano sinceramente, però deve essere una cosa che veramente ne deve valere la pena, altrimenti sto bene da sola. Sarà veramente difficile trovare la persona giusta".

E ancora: "E’ molto difficile trovare una persona seria in generale, una persona che ti aiuta, che non va in competizione con te. Io sono una persona molto indipendente, e la donna forte e sicura di sé fa anche un po’ paura. Sicuramente al mio fianco deve esserci un uomo realizzato, che non va in competizione con me e che non fa il mio lavoro. In base alle esperienze che ho avuto ultimamente mi sono trovata meglio con chi non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo".

Di recente, nel suo canale broadcast, la Fiordelisi ha sottolineato che non dirà nulla in merito alla sua vita privata “perché ci sono pazzi ossessionati che mi stalkerizzano e contattano ogni persona che seguo. Che paura”.